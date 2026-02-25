السفير الإماراتي يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بالعيد الوطني ويوم التحرير

سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي

هنأ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد الدكتور مطر النيادي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله والشعب الكويتي الكريم بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير.

وقال السفير النيادي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين تحظيان بمكانة خاصة وغالية في قلوب أبناء دولة الإمارات الذين يشاركون أشقاءهم في دولة الكويت أفراحهم بكل محبة انطلاقا من الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن بلاده جسدت هذا المعنى من خلال تنظيم أسبوع الأخوة الإماراتي – الكويتي تحت شعار (الإمارات والكويت..إخوة للأبد) تأكيدا على أن ما يجمعنا ليس مجرد علاقات دبلوماسية بل أخوة صادقة متجذرة عبر التاريخ وترسخت بالمواقف.

وذكر أن العلاقات الإماراتية – الكويتية ستبقى نموذجا استثنائيا للأخوة الخليجية الصادقة متطلعا إلى استمرار ازدهارها لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.