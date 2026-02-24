سمو ولي العهد يتلقى برقيات من قادة وولاة العهد لدول مجلس التعاون وقادة الدول الشقيقة والصديقة للتهنئة بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقيات تهان من إخوانه أصحاب الجلالة والسمو وولاة العهد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وذلك بمناسبتي الذكرى الخامسة والستين للعيد الوطني والذكرى الخامسة والثلاثين ليوم التحرير.

هذا وقد بعث سموه حفظه الله ببرقيات شكر جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين متمنيا لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء.