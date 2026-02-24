×
سمو أمير البلاد يتلقى برقيات من قادة دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة للتهنئة بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات تهان من إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وذلك بمناسبتي الذكرى الخامسة والستين للعيد الوطني والذكرى الخامسة والثلاثين ليوم التحرير.

هذا وقد بعث سموه رعاه الله ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين متمنيا لهم موفور الصحة العافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء.

