دوري أبطال أوروبا: “هاتريك” سورلوث يقود أتلتيكو لضمان عبوره إلى ثمن النهائي

لاعبو أتلتيكو مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

قاد النروجي ألكسندر سورلوث بإحرازه ثلاثية “هاتريك” فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني للفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-1 في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم (7-4 في مجموع المباراتين) وحجز مكانه في الدور المقبل.

وبعد ان انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، نجح المهاجم النروجي في إظهار علو كعبه بثنائية في الشوط الثاني (76 و87) بعدما كان قصّ شريط التسجيل في الدقيقة 23. كما دوّن زميله الأميركي جوني كاردوزو على هدف التقدم مطلع الشوط الثاني للروخيبلانكوس (48) بعدما كان الإكوادوري جويل أوردونيس فرض التعادل لكلوب بروج قبل نهاية الشوط الأول (36).

ودخل أتلتيكو المباراة بعدما عانى الأمرَين في مواجهة الذهاب في بلجيكا الأسبوع الماضي عندما خسر تقدمه مرتين قبل أن يخرج متعادلا 3-3.

لكنّ أصحاب الأرض أظهروا تصميما كبيرا من البداية واستطاعوا خطف التقدم مبكرا بعدما مرّر الحارس السلوفيني يان أوبلاك كرة طويلة إلى سورلوث الذي سدّد كرة رغم المضايقة الدفاعية، أساء الحارس سيمون مينيوله في التعامل معها لتكمل طريقها نحو الشباك (23).

ونجح أوردونيس في معادلة النتيجة قبل تسع دقائق من نهاية الشوط الأول عندما تابع كرة هيأها زميله براندون ميكيلي برأسه في المرمى (36).

وكاد بروج يخطف التقدم قبل نهاية الشوط لكن أوبلاك تصدى لرأسية النروجي هوغو فيتليسن.

وانتزع رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني التقدم سريعا بعد العودة من الاستراحة عندما هيأ كاردوزو الكرة لنفسه وسدّدها قوية من مشارف المنطقة (48).

ووضع سورلوث فريقه في مأمن عندما أضاف الهدف الثالث لأتلتيكو بعد سلسلة من التمريرات الرائعة بين النيجيري أديمولا لوكمان والفرنسي أنطوان غريزمان، قبل ان تصل إلى النروجي الذي سددها مباشرة في المرمى (76).

وأكمل المهاجم أمسيته الرائعة بهدف ثالث من كرة “على طاير” إثر عرضية من الإيطالي ماتيو روغيري (87).

وهذا الهدف كان العاشر لسورلوث الذي سبق أن سجّل هدفين أمام اسبانيول السبت في الدوري المحلي، في عام 2026 حتى اللحظة، ذلك على رغم أنه يخضع للمداورة من قبل سيميوني.