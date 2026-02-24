سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ بمناسبتي الذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري أعربوا فيها عن خالص التهاني بمناسبتي الذكرى الخامسة والستين للعيد الوطني والذكرى الخامسة والثلاثين ليوم التحرير داعين الله عز وجل أن يمتع سموه حفظه الله بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه رعاه الله.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهاتين المناسبتين مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يتغمد برحمته شهداء الوطن الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.