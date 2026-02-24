‏التربية: تحديد مواعيد الاختبارات الإلكترونية والعملية للوظائف الإشرافية المؤجلة للعام الدراسي 2026/2025

وزارة التربية

في إطار استكمال إجراءات اختبارات الوظائف الإشرافية وفق الضوابط المعتمدة، حدّد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد مواعيد الاختبارات المؤجلة للعام الدراسي 2026/2025، وذلك للمرشحين الذين حالت أعذارهم الطبية دون أدائهم الاختبار في موعده السابق.

وأوضح الحمد أن الاختبارات الإلكترونية المؤجلة للوظائف الإشرافية ستُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 و4 مارس 2026، وذلك في مركز تدريب الجابرية.

وبيّن أن الاختبار العملي سيُعقد يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026، حيث سيتم تنظيم اختبار مادة الديكور (الرسم الهندسي) لوظيفة (موجه فني – رئيس قسم) في مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات بمنطقة الفيحاء، فيما يُعقد اختبار مادة الحاسب الآلي (العملي) لوظيفة (موجه فني – رئيس قسم) في مركز تدريب الجابرية.