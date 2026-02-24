KIB | The Stadium تختتم موسمها الرابع بنجاح استثنائي وتعزز نموذجاً متقدّماً للرياضة والتفاعل المجتمعي

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن اختتام الموسم الرابع من بطولة KIB | The Stadium بنجاح لافت، وذلك بتنظيم من شريكه الاستراتيجي شركة سافكس، مؤكداً مكانة البطولة كإحدى أبرز المنصات الرياضية في الكويت. وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً واسعاً ومشاركة دولية متميزة لفرسان من مختلف أنحاء العالم، لخوض منافساتها والاستمتاع بأجوائها المميزة. كما أسهمت البطولة في تحقيق أثر يتجاوز حدود المنافسات الرياضية، من خلال دعم السياحة الرياضية، وتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأقيمت البطولة على شاطئ المارينا، حيث قُدمت منافسات دولية رفيعة المستوى وتجربة متكاملة للزوار تجاوزت حدود المنافسات الرياضية. وعلى مدار عطلة نهاية أسبوعين حافلتين بالفعاليات بين 5 إلى 14 فبراير 2026، شهدت البطولة إقامة منافسات CSI3-W* وCSI2* وCSI1*، عكست مستويات أداء عالية.

وتضمّنت منافسات*CSI3-W سلسلة من جولات قفز الحواجز بارتفاعات متنوعة، اختُتمت بجولات تنافسية رفيعة المستوى، تم خلالها منح نقاط مهمة مؤهلة ضمن تصفيات كأس العالم. وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، توّج الفارس السعودي عبدالله الشربتلي بلقب البطولة، ليحصد بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم في الفئة ذاتها.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الثانية، واصلت البطولة زخمها اللافت، مسجلة حضوراً جماهيرياً كبيراً ومشاركة واسعة من الفرسان، فيما عكست الجولات مستويات عالية من الاحترافية والتنافس، بما يؤكد تنامي مكانة البطولة وترسّخ حضورها على أجندة الفعاليات الدولية لرياضات الفروسية. وقد أُقيمت جميع المنافسات تحت إشراف لجان تحكيم محلية ودولية معتمدة، بما ضمن أعلى معايير النزاهة والاحترافية والالتزام التام باللوائح والمعايير الدولية المعتمدة.

وشكّل موسم 2026 محطة بارزة في مسيرة البطولة من حيث توسيع نطاقها وتحديث محتواها، إذ شهد تقديم عروض رياضة البولو للمرة الأولى، مضيفاً بُعداً رياضياً جديداً وتنويعاً في البرنامج المقدّم للجمهور. ويأتي ذلك متناغماً مع نهج التطوير المستمر الذي تبنته البطولة خلال مواسمها السابقة، عقب النجاحات التي حققتها إضافة منافسات الدريساج في الموسم الماضي، بما يعكس التزام KIB بدعم الابتكار والارتقاء برياضات الفروسية في الكويت.

وبهذه المناسبة، قالت مدير وحدة الاتصال المؤسسي في KIB مروة معرفي: “يجسّد الموسم الرابع من KIB | The Stadium رؤية الحدث كمنصة رياضية ومجتمعية متكاملة، تتجاوز حدود المنافسة إلى تجربة شاملة. فمن مستوى المنافسات الاحترافي إلى الأجواء النابضة بالحياة في القرية المصاحبة، جرى الاهتمام بكافة التفاصيل لتلبية تطلعات مختلف الفئات العمرية والخلفيات، بما يعكس طموحنا للارتقاء المستمر بالبطولة وتقديم تجربة ذات أثر مستدام”.

وأضافت: “ما يلهمنا حقاً هو التفاعل اللافت من العائلات والفرسان الشباب الطموحين، إلى جانب الرياضيين الدوليين الذين عاشوا تجربة الكويت بأبهى صورها. وقد شكّل إدخال رياضة البولو وتوسيع نطاق التجربة كخطوتين مدروستين تهدفان إلى ضمان استمرار تطور بطولة KIB | The Stadium وترسيخ بصمتها على المدى الطويل”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سافكس أحمد الماجد: “يمثّل هذا الموسم نقلة نوعية في تجربة KIB | The Stadium لكل من الرياضيين والجمهور. ويستند تعاوننا مع KIB إلى رؤية مشتركة تهدف إلى ابتكار فعاليات تترك أثراً مستداماً. وتعكس ردود الفعل الإيجابية من الفرسان والمسؤولين والزوار المكانة التي وصلت إليها البطولة كوجهة رياضية وترفيهية متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، ونتطلع إلى مواسم قادمة أكثر تميزاً”.

وتجدر الإشارة إلى أن اختتام الموسم الرابع للبطولة بنجاح يؤكد التزام KIB ببرنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يولي اهتماماً خاصاً بدعم الرياضة، وتمكين الشباب، والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع، بما ينسجم مع شعاره المؤسسي “بنك للحياة”. ويأتي الاستثمار في منصات رياضية رائدة مثل KIB | The Stadium في إطار مساهمة البنك المتواصلة في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى للكويت، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للفعاليات الرياضية ذات المستوى العالمي.