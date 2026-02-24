الكويت تطلق أول نسخة إقليمية من سباق “H2GP PRO” للهيدروجين والطاقة النظيفة بالتعاون مع مؤسسة هورايزن التعليمية 

صورة جماعية

أعلنت جامعة الكويت متمثلة بكلية العلوم بالتعاون مع مجموعة الساير وشركة Horizon Educational (من جمهورية التشيك)، عن إطلاق برنامج سباق الجائزة الكبرى للهيدروجين “H2GP PRO” في دولة الكويت، وهو حدث تعليمـي ريادي في مجال الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة وتقنيات الاستدامة والطاقة المتجددة.

يأتي برنامج H2GP PRO في إطار تعزيز التعليم التطبيقي في مجالات الهندسة، الابتكار، الطاقة النظيفة، وتكنولوجيا الهيدروجين للطلبة من المدارس الثانوية والجامعات. يتضمن البرنامج تصميم وبناء سيارات سباق تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بقياس 1:10، ثم اختبارها في سباق تحمّل يمتد لساعات. البرنامج جزء من مسار يمتد ثلاث سنوات يتضمن تدريب المعلمين والطلاب، ودعم فني، وتنظيم سباقات تمهيدية حتى التأهل إلى النهائيات العالمية.

تسعى هده المسابقة إلى تمكين الجيل القادم من الطلاب من اكتساب مهارات هندسية وعملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين تعزيز الابتكار والعمل الجماعي والمنافسة العلمية بين الطلاب فتح فرص للطلاب لتمثيل الكويت في النهائيات العالمية للبطولة التي ستقام في سويسرا في يونيو 2026.

يُعد هذا البرنامج خطوة نوعية تجعل الكويت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستضيف هذا النوع من سباقات الابتكار في الطاقة النظيفة، ما يسهم في وضع البلاد كمركز تعليمي وتنافسي في هذا المجال.