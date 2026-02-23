سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة يزور الرئاسة العامة للحرس الوطني

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني.

حيث كان في استقبال سموه رعاه الله معالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد سالم البرجس.

وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، كلمة بهذه المناسبة (فيما يلي نصها): “بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي شرف حراس الوطن بحمايته وخدمته وصون أمنه ورعايته والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

معالي الأخ الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني – معالي الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني – سعادة الفريق الركن / حمد سالم البرجس وكيل الحرس الوطني إخواني وأبنائي قادة وضباط الحرس الوطني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح والأخوة المرافقون أن نلتقي في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان الفضيل بمنتسبي الحرس الوطني قيادة وقادة ومنتسبين لنبادلهم التهاني بالشهر الكريم وبأعياد (الكويت) الوطنية سائلين المولى (عز وجل) أن يعيد على وطننا الغالي المناسبات والمسرات وأن يحقق لأبنائه المخلصين الأهداف والغايات.

إخواني وأبنائي قادة وضباط الحرس الوطني: كلما زرنا هذا الصرح العسكري الأمني العريق الذي تشرفنا بخدمة (الكويت) فيه، ترسخت في نفوسنا مشاعر الفخر والاعتزاز برجاله الأوفياء الذين جسدوا أسمى معاني العطاء والتضحية والفداء فتحية تقدير وإجلال لكل من أسهم في تطوير الحرس الوطني والارتقاء به ولقادته الذين وجهوا خطوات مسيرته حتى بلغ مكانة مقدرة في منظومتنا العسكرية والأمنية.

فقد أثبت الحرس الوطني منذ تأسيسه على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سالم العلي السالم الصباح (رحمه الله وطيب ثراه) أنه حصن منيع وسند أمين للوطن ومؤسساته يذود عن أرضه ويصون مكتسباته ويحقق أمنه شامخا في مواجهة التحديات، بما يملكه من بنية تحتية متطورة، وتجهيزات حديثة تعكس مستوى قدراته الميدانية.

إخواني وأبنائي قادة وضباط الحرس الوطني : إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن يؤدي الحرس الوطني دوره الرائد، بدعمنا المستمر، وقيادته وقادته المخلصين، وبمنتسبيه الأوفياء، الذين يقفون جنبا إلى جنب مع وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام والجهات ذات الطابع الاستراتيجي في الدولة، بجاهزية تامة، وكفاءة عالية، واستجابة سريعة وفعَّالة.

وفي هذا الصدد، وفي ظل متابعتنا المستمرة لأداء الحرس الوطني، فإننا نسجل إشادتنا بإنجازات منتسبيه خلال الفترة الماضية في كافة المجالات والميادين، ومنها: – تنظيم تدريبات شاملة على مهام العمليات، وتنفيذ خطط الاستدعاء، بما يؤكد الانضباط والاحترافية العالية، ونجاح تمرين “إسناد (2)”، الذي عكس أرقى صور التكامل مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة وقوة الإطفاء العام، وأبرز القدرات الطبية من خلال المستشفى الميداني تأكيدا على دور الحرس الوطني الحيوي في الحماية والإسناد.

ترسيخ الحرس الوطني دوره شريكا فاعلا لمؤسسات الدولة في دعم الأهداف الوطنية لا سيما التربوية لإعداد جيل واع مؤمن بقيم الولاء والانتماء يجمع بين الوعي الوطني والمسؤولية وذلك من خلال الحملة التوعوية التي شملت عشرات المدارس الثانوية للبنين في مختلف المناطق التعليمية.

إخواني وأبنائي قادة وضباط الحرس الوطني: مواصلة لمسيرة التميز التي يجسدها الحرس الوطني واستكمالا لجهود منتسبيه في أداء مهامهم وواجباتهم تجاه وطننا العزيز فإننا نوجه قيادته وقادته إلى ما يلي: – المتابعة المستمرة للوحدات، والجولات الميدانية المفاجئة للمواقع لتعزيز الانضباط والمسؤولية، والوقوف على كفاءة الأداء والاطلاع باستمرار على آليات العمل.

الحرص على جاهزية منظومات التسليح وصيانتها الدائمة والتدريب المستمر لا سيما التدريب على الطيران العمودي لتنفيذ عمليات نقل القوات والبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي إلى جانب مواصلة تطوير برامج التأهيل وتنمية المستويات القيادية بما يحافظ على أعلى معدلات الكفاءة.

اعتماد أحدث التقنيات وتحديث المراكز المتخصصة وفق النظم العالمية، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الحرس الوطني الرقمية، وتعزيز قدرات مركز العمليات، ورفع كفاءة أنظمة المراقبة، والتحكم لدعم أمن الوطن.

تعزيز التعاون الدولي عبر التدريب المشترك وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة، مع ترسيخ دور الحرس الوطني في إسناد أجهزة الدولة ومؤسساتها الحيوية، برفع الكفاءة وزيادة عدد منتسبي برنامج الإسناد، بما يعكس روح التكامل ويعزز مكانة المؤسسة في حماية الوطن وخدمة المجتمع. وفي الختام..

ندعو الله تعالى أن يوفقكم جميعا ويبارك جهودكم المخلصة وأن يحفظ كويتنا الحبيبة ويديم عليها الاستقرار والرخاء إنه سميع مجيب الدعاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما ألقى وكيل الحرس الوطني كلمة بهذه المناسبة (في يلي نصها:) “بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الله تعالى في محكم التنزيل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم..) صدق الله العظيم.

سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظكم الله ورعاكم) سيدي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد (حفظكم الله) سيدي سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء (حفظكم الله) أصحاب المعالي والسعادة (الموقرين) الحضور الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان، يشرفني بالإنابة عن سيدي معالي الشيخ / مبارك حمود الجابر الصباح، رئيس الحرس الوطني وسيدي معالي الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني، وجميع منتسبي الحرس الوطني قادة وقوات، وبالأصالة عن نفسي أن نعرب عن بالغ فخرنا وسعادتنا بهذه الزيارة المباركة التي تجسد روح (الأسرة الواحدة) التي جبلنا عليها في (ديرة الخير) من قائد يضع مصلحة وطنه وشعبه فوق كل اعتبار فحللتم يا حضرة صاحب السمو وصحبكم الكرام في الحرس الوطني أهلا وسهلا بين أبنائكم رجال الحرس الوطني.

ويطيب لي ونحن في شهر القرآن الذي تزامن هذا العام مع أعيادنا الوطنية التي تجسد قيم التضحية والولاء والانتماء أن نرفع إلى مقام سموكم الكريم (حفظكم الله ورعاكم) وإلى الشعب الكويتي الأصيل أزكى آيات التهاني والتبريكات، داعين الله تعالى أن يعيدها على سموكم وأنتم تنعمون بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات.

سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظكم الله ورعاكم) انطلاقا من توجيهاتكم السامية يواصل أبناؤكم في الحرس الوطني مسيرة العطاء والإنجاز في المجالات العسكرية والإدارية والفنية، مع التأكيد على الالتزام التام بالانضباط والجاهزية القتالية العالية لتلبية نداء الوطن، وفق خطة استراتيجية وتخطيط سليم لرفع قدرات الحرس الوطني، مستمدين من قائد سفينة الوطن النصح والتوجيه، لنكون أهلا للأمانة التي أقسمنا على حملها.

ونؤكد – يا سيدي – أننا في الحرس الوطني نسير على نهج سموكم ، بوضع أمن الكويت وأمانها فوق كل اعتبار مقدمين أرواحنا للوطن الغالي حفاظا على أمنه واستقراره، معاونين في ذلك إخواننا في وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام مساندين كافة أجهزة الدولة الحيوية.

ونغتنم هذه المناسبة لنجدد العهد والولاء والسمع والطاعة لسموكم (حفظكم الله ورعاكم) قائدا لمسيرتنا وراعيا لنهضتنا سائلين الله أن يوفق سموكم إلى ما يحبه ويرضاه وإلى ما فيه خير البلاد والعباد.

وختاما..

ندعو الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار في ظل قيادة سموكم الحكيمة بمؤازرة أخوكم سيدي سمو ولي العهد الأمين (حفظكما الله ورعاكما) وسدد بالتوفيق خطاكما.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

ثم تم تقديم عرض فيديو توثيقي عن إنجازات الحرس الوطني استعرض مسيرته وجهوده في خدمة الوطن.

وتم خلال هذه الزيارة اهداء سموه رعاه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.

ثم تفضل سموه حفظه الله بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا وقد رافق سموه رعاه الله في هذه الزيارة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.