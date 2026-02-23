سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة يقوم بزيارة إلى وزارة الدفاع

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزرا بزيارة إلى وزارة الدفاع (جي وان).

حيث كان في استقبال سموه رعاه الله معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج الشريعان وسعادة وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح.

وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلمة بهذه المناسبة (فيما يلي نصها):

“بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل حماة الوطن درعا لعلو شأنه وعزته، وسياجا لمجده ورفعته، والصلاة والسلام على القائد العظيم سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين

– معالي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

وزير الدفاع

– سعادة الفريق الركن / خالد درج سعد الشريعان

رئيس الأركان العامة للجيش

– سعادة الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك الصباح

وكيل وزارة الدفاع

– سعادة اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح

نائب رئيس الأركان العامة للجيش

– إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بمناسبة شهر رمضان المبارك، الذي تواكب أيامه المباركة احتفالات كويتنا الغالية بأعيادها الوطنية، يسرني وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، والأخوة المرافقون، أن نلتقي في هذه الليلة المباركة بقادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع عسكريين ومدنيين؛ لنبادلهم التهاني داعين الله العلي القدير أن يعيد على وطننا العزيز المناسبات والأيام المجيدة وهو ينعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، وأن يوفق أبناءه المخلصين لما فيه خيره ورخاؤه.

إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع:

إننا نعرب عن تقديرنا لوزارة الدفاع وقواتنا المسلحة؛ لما تقوم به من أدوار مشهودة؛ وستظل مسؤولية حماية الوطن برا وبحرا وجوا واجبا وطنيا في سبيل ترسيخ الأمن والأمان في ربوعه.

وفي هذا الإطار ومن خلال متابعتنا لجهودكم خلال الفترة الماضية، نثمن ما تحقق من خطوات وإنجازات، ونشدد على أهمية استمرارها، ومنها مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2025–2030 الهادفة إلى تعزيز العمل المؤسسي وتطوير منظومة الدفاع، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويدعم أمن دولة الكويت واستقرارها، كما نقدر ما تحقق في مجال تعزيز التعاون الدولي، من خلال تطوير آليات العمل المشترك، وتبادل الخبرات، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي ونقل التكنولوجيا، الذي توج بافتتاح مصنع (نايف) للذخائر الخفيفة.

ونثمن كذلك مواصلة تمكين المرأة في المؤسسة العسكرية، من خلال تسجيل الدفعة الأولى من حملة الشهادة الجامعية من العنصر النسائي، بما يعكس الثقة بكفاءتها وجدارتها.

إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع:

وإذ نؤكد دعمنا لقواتنا المسلحة، فإننا نوجه قادة وزارة الدفاع وقياداتها إلى ما يلي:

– أهمية الزيارات الميدانية المفاجئة، وتواجد القادة في الميادين والمواقع العسكرية؛ لما يمثله ذلك من متابعة مباشرة للمهام، والوقوف على احتياجات الوحدات، وتعزيز الانضباط، وكفاءة الأداء، والاطلاع عن قرب على جاهزية القوات ومتطلبات تطويرها؛ باعتبار الحضور القيادي عنصرا أساسيا في رفع مستوى الجاهزية.

– تعزيز البنية التحتية العسكرية وخاصة المستودعات، وصيانة الآليات؛ باعتبارها ركيزة أساسية في دعم القدرات القتالية وضمان استمرارية الجاهزية.

– مواصلة الاهتمام بالعنصر البشري؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعمل العسكري، من خلال تطوير قدراته، والالتزام بالطوابير العسكرية، ومحاسبة المقصرين بجميع رتبهم في حال عدم تواجدهم، والحرص على التدريب والتأهيل المستمر، وتعزيز برامج المتابعة، التي تضمن استمرارية رفع مستوى الكفاءة.

– توسيع الشراكات الدفاعية، وتوحيد المفاهيم العملياتية، وتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك، وتطوير التكامل بين القوات البرية، مع متابعة الفعاليات الدولية، وبناء المزيد من قنوات التعاون الاستراتيجية.

– حماية البنى التحتية الرقمية، وترسيخ الحوكمة، وتطبيق أعلى المعايير المالية والإدارية؛ لضمان الشفافية والانضباط المؤسسي.

وفي الختام ،،،

نسأل المولى (عز وجل) أن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، وأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته شهداءنا الأبرار، الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن، وصونا لعزته ورفعته، وأن يحفظ (الكويت) وأهلها من كل مكروه وسوء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما ألقى رئيس الأركان العامة للجيش كلمة بهذه المناسبة (فيما يلي نصها):

“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة

حفظه الله ورعاه

سيدي سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح

ولي العهد حفظه الله

سيدي سمو الشيخ / أحمد عبدالله الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

أصحاب المعالي والسعادة الموقرين،

حضورنا الكريم،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نيابة عن سيدي معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وعن منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين أتقدم لسموكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على سموكم بالخير واليمن والبركات.

يطيب لي أن أتقدم لسموكم بخالص الشكر والتقدير على تشريفكم لنا في هذه المناسبة الكريمة والتي تجسد حرصكم المباشر على رعاية أبنائكم منتسبي وزارة الدفاع.

كما نتقدم لسموكم بالشكر الجزيل وبعظيم الامتنان على دعمكم المتواصل واللامحدود لأبنائكم منتسبي المؤسسات العسكرية فنحن على يقين بأنكم حريصون على تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم لوطننا الحبيب الكويت وسلامة أراضيه وشعبه ومقدراته ونعلم كذلك بأن سموكم على اطلاع دائم بالتطورات والأحداث والتحديات الجارية على كافة المستويات.

ونؤكد لسموكم بأن أبناءكم منتسبي القوات المسلحة يدركون تماما حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتحقيق تلك الأهداف، إن الجيش الكويتي بمختلف قطاعاته ووحداته يمضي قدما في سعيه إلى تعزيز بناء قدراته الدفاعية للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والجاهزية القتالية.

سيدي حفظكم الله ورعاكم

منذ تشريف سموكم لوزارة الدفاع في مثل هذه الأيام المباركة من العام الماضي لم ندخر جهدا في السعي قدما بترجمة وتنفيذ توجيهاتكم السديدة لرفع مستوى الأداء والجاهزية في مختلف قطاعات وزارة الدفاع،،، فقد تلخصت منطلقات العمل بما يلي:

1- تم تشكيل فريق عمل تطوير قدرات الجيش من القيادات الوسطى، والذي كلف بالمشاركة بالتخطيط لرؤى مستقبلية لتطوير وبناء القدرات الدفاعية للقوات المسلحة بمختلف القطاعات (من التسليح، والقوى البشرية، والبنى التحتية للمرافق والانشاءات، والتعليم والتدريب، والتعاون العسكري) والمشاركة في أعداد الاستراتيجية العسكرية 2026 – 2030، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والتنفيذية الحالية للقوات والتشكيلات لرفع الجاهزية القتالية، ويأتي اختيار القيادات العسكرية الشابة ترجمة لتوجيهاتكم السامية بإشراك وتمكين والاستثمار في الكفاءات الشابة في المؤسسات العسكرية لدعم استراتيجيات التطوير الوطني، وتفعيل مشاركتهم في المبادرات التنموية وصنع القرار، إيمانا بدورهم الحيوي في قيادة وبناء المستقبل.

2 – سيدي حفظكم الله ورعاكم.. تم افتتاح مصنع نايف للذخائر الخفيفة ليكون النواة في مجال توطين الصناعات العسكرية الدفاعية في دولة الكويت، وهي إضافة استراتيجية للقدرات الدفاعية وتعزيز للمنظومات الأمنية في الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني وفق اعلى المعايير التقنية.

3 – كما أن في مجال المسيرات غير المأهولة (درونز) والتي لها دور محوري في الصراعات المعاصرة، تم إنشاء مديرية تجميع وتصنيع المسيرات الميدانية، والهدف هو تطوير قدرات الجيش الكويتي في مجال المسيرات الميدانية وخطة عملها على ثلاث مراحل كما يلي:

– المرحلة الاولى (وهي المرحلة الحالية) وتهدف الى تجميع الطائرات المسيرة الجوية لاستخدامها كأهداف جوية. وبتاريخ 9 يناير 2026 تمت تجربة طيران أول طائرة مسيرة تم تجميعها بنجاح من قبل ضباط وضباط صف من الجيش الكويتي باسم (حبارى 1)

– أما المرحلة الثانية فتهدف الى تطوير وتنويع قدرات وامكانيات الطائرات المسيرة حسب حاجة الجيش الكويتي.

– المرحلة الثالثة هي الانتقال من التجميع الى تصنيع بدن الطائرة وتوطين صناعة المسيرات في دولة الكويت.

4 – سيدي حفظكم الله ورعاكم.. لقد حرص الجيش الكويتي على تفعيل دور الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني هذا المكون الحيوي وذات الأهمية الكبيرة في تكنولوجيا الحرب الحديثة نظرا لأدوارهما الحاسمة والفاعلة في مراكز اتخاذ القرار، حيث تم إضافة فرع الذكاء الاصطناعي ضمن تشكيلات الجيش الكويتي، ووضع الخطط الزمنية والإجراءات التنظيمية والتشغيلية. إذ يعد الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني جزءا أساسيا بمراكز اتخاذ وصنع القرار في العمليات المشتركة والمختلطة والتي تتطلب السرعة والدقة في معالجة البيانات المعقدة.

5 – وفي مجال تطوير القوى البشرية لاستقطاب وتحفيز الكوادر الكويتية الشابة، وتشجيع أبناء الوطن من الشباب والشابات للانخراط بصفوف الجيش الكويتي، حيث إننا بصدد تخريج أول دفعة من العنصر النسائي (برتبة ملازم) بالتعاون مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية في شهر أبريل المقبل إن شاء الله.

6 – سيدي حفظكم الله ورعاكم.. تنفيذا لتوجيهاتكم السامية بتعزيز التعاون المشترك على الصعيدين المحلي والدولي، بين وزارة الدفاع بشقيها (العسكري والمدني) مع مؤسسات الدولة والدول الشقيقة والصديقة بهدف تكامل القدرات وتوحيد الإجراءات وتبادل الخبرات المساندة الفنية واللوجستية، عمدت وزارة الدفاع إلى ترسيخ تعاونها بمختلف المجالات مع وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة، لتحقيق التنسيق والتعاون المتكامل .

7 – أما على الصعيد الإقليمي والدولي، عقدت القوات المسلحة العديد من التمارين والتدريبات المشتركة والمختلطة والزيارات المتبادلة مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة لرفع مستوى التعاون العسكري المشترك.

ختاما سيدي حفظكم الله ورعاكم…

إن أبناءك منتسبي الجيش الكويتي كانوا ولا زالوا على العهد والولاء والوفاء، لوطنهم الغالي، ولقائدهم الأعلى، ولشعبهم الوفي، محافظين على قسمهم، في العمل والتضحية والفداء، في سبيل عزة الوطن، وتقدمه وازدهاره، تحت ظل قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة، حفظكم الله ورعاكم، ونسأل الله أن يوفقنا إلى تحقيق ما تتطلعون إليه من تطور وتميز لقواتنا المسلحة، وأن يديم الله العزيز القدير على وطننا الغالي الأمن والأمان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

بعدها ألقى الرائد ضاري مشعل البوقان قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور (فيما يلي نصها):

“ما يخيب اللي على الله توكل و استعان

كل ما ينوي على شي ربي …. يكتبه

ربي ألهمني و زدني من السحر البيان

لين أغني لي قصيده تعادل .. مكتبه

يا بلادي فيك تزهى الطواريق السمان

والقصايد فيك طاله … و لله مقربه

ماني اكثر معنويه ولا الأفصح لسان

هاجسي ما غاب عنك علشان اندبه

كل ما جل الأمر .. قلت له ان الآوان

كذب اللي قالوا إن أعذب الشعر أكذبه

قال : شعرك بالوطن يُعتبر شاهد عيان

وأصدق الشعر المقفى و أعزّه و أعذبه

يا كويت العز و الخير .. عزك ما يهان

انتي اغلى الكون من مشرقه لي مغربه

نصرة المسلم من المظلمه و الامتهان

وعون الامه كل ما مرت بـ ذا مسغبه

يا بلادي …. انتي اكبر مثل … للأتزان

وانتي من الله على الارض يا بلادي هبه

فيك حتى العود ما مال لو انه ليان

موقفك ثابت و قسمك من الحق اصلبه

اعتليتي… لين صرتي اشاره للبنان

واستقريتي من المجد بأعلى مرتبه

تحت ظل شيوخنا مالك إلا العنفوان

شجرة في ظلها الطيب ما نستغربه

الصباح أخوان مريم معادين الطمان

عزنا اللي ننتمي له و نفخر بسببه

سيدي مشعل زهاك الحكم و الصولجان

انت سيد .. كل رحلة نجاح … معربه

نظرتك عليا و عزمك مثل ذاتك مصان

حجمه آكبر من حجم الاسئله و الاجوبه

وهمتك في يوم واحد .. تكفي عن زمان

وزدت عام .. و غيرك يزيد بالعام أعتبه

في ذرى بشتك يحس المواطن بالأمان

وفي ذرى وجهك تعيش الكويت مشببه

انت… قائدنا … و قدوه لنا في كل آن

وسيرتك نكتب فخرها حروف مذهبه

وبـ يمينك حر لا عاضبت الأيام بان

سيدي صباح .. لا هد يدمي مخلبه

هو ولي عهدك و ترثة وسيعين البطان

فطنته فطره و جوده يوافق منسبه

دبلوماسي ما يهادن فلان ولا فلان

والحصيل اللي بـ رصيده نتج من تجربه

لا تصدر مؤتمر حط بالعليا .. كيان

و كل مره يثبت ان السياسه ملعبه

سيدي مشعل نبادلك جل الامتنان

والمشاعر مُفعمه و القلوب مرحبه

لك مقاليد الولاء وطاعتك منا ضمان

وما علينا .. إلا نحقق لك اللي تطلبه

كلنا رهن الاشاره و على قد الرهان

لو تبي نقلط على الموت ما نستصعبه

والله انقلط على الموت لا عاش الجبان

كانه اكل نأكله او شراب نشربه

للكويت جنود و دروع بأيت ظرف كان

دونها حتى العذاب ان حصل نستعذبه

لا ارتفع صوت الحرايب و ثار الجبخان

يالخصيم أقصى ما عندك وما تقدر جبه

للعدو … ما ننثني مثل ثني الخيزران

العدو .. له قطع دابر و له قطع ارقبه

من طمع فينا على الارض ما يلقى مكان

بطن الارض أولى بـ دمه و لحمه و اعصبه

يا بلادي .. و العجايب .. سبع ولا ثمان

العيون اللي تمرك تشوف و معجبه

فيك من جود السحاب ومن آلام الحنان

كل شئ فيك مأخذ من الطيب أطيبه

و لو بـ وصف كل ما نشعر التعبير خان

فيك ما نقدر نشبهه ولا نلقى شبه

لك على الأمجاد حظوه وبين الناس شان

وشاعرك .. تقول ذيب تعلى مرقبه

كل ما غنا لك العز في شهر رمضان

يستلذ القافيه و الوزن و الموهبه”.

كما تم تقديم عرض مرئي لطائرة مسيرة كويتية الصنع تعكس مستوى التقدم التقني للكفاءات الوطنية وروح الابتكار في الصناعة المحلية العسكرية.

وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه رعاه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.

ثم تفضل سموه حفظه الله بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا وقد رافق سموه رعاه الله في هذه الزيارة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.