“الداخلية” تدشن خدمة إصدار “تفويض قيادة مركبة” عبر تطبيق “سهل”

تطبيق "سهل"

دشنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إصدار (تفويض قيادة مركبة) وذلك عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الخدمة تتيح لمستخدميها إصدار تفويض للغير لقيادة مركباتهم مع إمكانية الاستعلام عن التفويض أو إلغائه في أي وقت وتحديد مدة سريانه عبر (التطبيق).

وأوضحت أن تدشين هذه الخدمة يأتي تعزيزا لكفاءة الإجراءات واختصارا للوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يواكب تطلعات الدولة نحو حكومة رقمية متكاملة.