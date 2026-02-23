وزير المالية يبحث مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط سبل تعزيز التعاون

وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي يبحث مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الدكتور عثمان ديون

بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم الاثنين مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الدكتور عثمان ديون سبل تعزيز مجالات التعاون بين حكومة دولة الكويت والبنك الدولي.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء التعريف بالمدير الجديد للمكتب المحلي للبنك الدولي في دولة الكويت أزهر إقبال.

وأكدت الوزارة حرص دولة الكويت على استمرار التعاون الفني بما يضمن الاستفادة من خبرات البنك في تعزيز أطر الامتثال والحوكمة مشيدة بالشراكة القائمة بين الجانبين.

وحضر اللقاء المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا ومدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي سعد الرشيدي.