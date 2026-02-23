وزير العدل يبحث مع عدد من السفراء لدى البلاد موضوعات مشتركة

وزير العدل يستقبل سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى البلاد عمر بلحاج

بحث وزير العدل المستشار ناصر السميط مع عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة الكويت – كل على حدة – الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يعكس متانة العلاقات الثنائية ويعزز مسارات الشراكة القانونية بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة.

وذكرت وزارة العدل في بيان صحفي اليوم الاثنين أن اللقاءات شملت كلا من سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عمر بلحاج وسفير جمهورية مصر العربية محمد أبو الوفا وسفير جمهورية تشاد طاهر اللطيف خاطر وسفير الولايات المتحدة المكسيكية إدواردو باتريسيو بينيا هالر وسفير جمهورية أوزبكستان أيوب خان يوسف وسفير جمهورية كوبا آلان بيريز توريس.

وأوضحت أنه جرى خلال اللقاءات استعراض سبل دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية إذ تأتي هذه المباحثات تأتي في إطار تعزيز أواصر العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون العدلي والقانوني.

ونقل البيان عن وزير العدل المستشار السميط تأكيده الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور البناء بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون في إطار من التعاون والاحترام المتبادل.