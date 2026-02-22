مؤسسة البترول الكويتية تنفي صحة خبر “زيادة المعاش التقاعدي”

مؤسسة البترول الكويتية

نفت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد صحة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة في المعاش التقاعدي مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة ولا تمت لها بأي صلة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن ما نشر تضمن استخدام صورة الرئيس التنفيذي للمؤسسة بشكل غير قانوني في محاولة للتضليل ونشر معلومات غير صحيحة.

ودعت الجميع إلى توخي الحذر وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة أو مشاركة أي معلومات شخصية مع تلك الحسابات أو القنوات مشددة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للمؤسسة كمصدر وحيد للأخبار والمعلومات الموثوقة