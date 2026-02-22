“الداخلية” تنفذ حملة موسعة تسفر عن ضبط مركبات مخالفة وتؤكد استمرارها بما يحفظ أمن الوطن والمواطنين

وزارة الداخلية

نفذت وزارة الداخلية الكويتية حملة أمنية وتفتيشية موسعة على طريق الدائري الثاني أسفرت عن حجز مركبات مخالفة مؤكدة استمرارها في مختلف المحافظات بما يسهم في حفظ أمن الوطن والمواطنين.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأحد إن الحملة المشار إليها جاءت بمشاركة قطاعات أمنية عدة في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتطبيق القانون وضبط المخالفين والمطلوبين والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة وذلك بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وأوضحت أن الحملة شهدت استخدام دوريات ذكية مزودة بأحدث التقنيات بما يسهم في دعم عمليات الرصد والمتابعة الفورية للتعرف على الأشخاص والمركبات المطلوبة وتعزيز كفاءة العمل الأمني وضبط المخالفين.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن حجز مركبات مخالفة ومنها التي تصدر أصواتا مزعجة لمدة شهرين في كراج حجز المرور مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة في مختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف القوانين واللوائح حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.