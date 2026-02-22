وزير الأوقاف يتفقد سير الأعمال بمركز خالد بن الوليد الرمضاني بمدينة المطلاع

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي يتفقد سير الأعمال بمركز خالد بن الوليد الرمضاني

قام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الاحد بزيارة تفقدية إلى المركز الرمضاني خالد بن الوليد بمدينة المطلاع واطلع على سير الأعمال والجهود المبذولة في تطوير الخدمات المقدمة للمركز ورواده.

وقال الوزير الوسمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الزيارة إن الوزارة حريصة على تهيئة مراكز ومساجد متكاملة في المناطق السكنية الجديدة وبمقدمتها مدينة المطلاع من خلال توفير المساجد وتجهيزها بما يلبي احتياجات المصلين ويهيئ لهم أجواء ملائمة لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الوزارة تمضي قدما بخطى ثابتة في تنفيذ خططها التطويرية للمساجد والمراكز الرمضانية في مختلف مناطق البلاد بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمصلين وتعزيز راحتهم انطلاقا من مسؤوليتها في تهيئة بيوت الله وفق أعلى المعايير.

وأكد على الدور المحوري في ترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز الوعي المجتمعي مشيدا بالجهود المبذولة في العناية ببيوت الله وبالدور الدعوي والتوعوي الذي يقوم به القائمون على المركز.