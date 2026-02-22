البنك المركزي يطلق الدورة السابعة من برنامج “شهادة المدقق الشرعي المعتمد”

محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون إطلاق الدورة السابعة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد.

وقال الهارون في تصريح صحفي اليوم الأحد إن البرنامج يسهم في تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالكويت وترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية ويتولى إدارتها وتنفيذها معهد الدراسات المصرفية.

وأكد أهمية البرنامج الموجه لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إذ يعد التدقيق من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية خصوصا في ظل التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.

وأشار إلى أن حاجة القطاع المصرفي والمالي إلى مزيد من الكوادر الجديدة في مجال التدقيق الشرعي وإلى تطوير مستوى تأهيل الكوادر الحالية كانا الدافع وراء إطلاق هذا البرنامج ونجاحه.

وأفاد بأن تطوير الكوادر البشرية المؤهلة فنيا ومهنيا في جميع جوانب العمل المالي والاقتصادي والمصرفي في الكويت ومن ضمنها الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هو توجه استراتيجي لدى (المركزي). وأضاف أنه من هنا يأتي الحرص على رفد القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت إلى مزيد من التطور والريادة.

وبين أن أبرز مميزات هذه الشهادة أنها تركز على النواحي المعرفية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية وكذلك على الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي وفق أفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص.

وكان (المركزي) أصدر بتاريخ 20 ديسمبر 2016 تعليماته بشأن “حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية” متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية وشمل ذلك المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية فضلا عن التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق التدقيق الشرعي وأهدافه بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي.

ويعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن شهادة المدقق الشرعي المعتمد والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني kafaakw.org.