عطاءٌ يتجدّد كُل رمضان: “زين” تجمع الصائمين على موائد الخير

نواف الغربللي وفايز الديحاني يتوسطان مسؤولي زين والشؤون

مع حلول شهر رمضان المبارك، انطلقت مُبادرة زين السنوية لإفطار الصائم في عامها التاسع عشر بصالة جليب الشيوخ بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تستقبل الصائمين يومياً طوال الشهر الفضيل ضمن حملة زين الشهور الرمضانية، لتُجسّد التزام الشركة بنشر قيم العطاء والتكافل خلال موسم الخير.

شارك في تدشين موائد زين الشهور كل من الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، ومدير إدارة المرأة والطفولة وتنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية فايز الديحاني، وإمام المسجد الكبير الشيخ عمر الدمخي، في تأكيد على قوة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في تنفيذ مبادرات نوعية تُلبّي احتياجات المجتمع وتُعزّز أثر العمل الإنساني خلال الشهر الفضيل.

موائد زين الشهور تستقبل الصائمين يومياً

وتُقدّم زين هذا العام قرابة 30 ألف وجبة إفطار على مدار الشهر الكريم، عبر موائد الإفطار في صالة جليب الشيوخ، إلى جانب توزيع الوجبات في مختلف مناطق الكويت بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي البنك الكويتي للطعام والإغاثة، من خلال الشاحنات التي تنطلق يومياً لتغطية العديد من المواقع في أنحاء البلاد.

ويُشرف فريق زين بشكل مباشر على تنظيم المبادرة ومتابعة تنفيذها اليومي، بمشاركة فريق “زين الشهور” التطوعي المُكوّن من موظّفي الشركة من مختلف القطاعات والإدارات، بما يعكس روح العمل الجماعي لدى عائلة زين وحرصها على تحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة خلال الشهر المبارك.

الشيخ عمر الدمخي وحمد المصيبيح مع فريق شباب زين

كما يشارك في تنظيم المبادرة فريق شبكة شباب زين FUN للعمل بنظام جزئي من طلبة الجامعة، في خطوة تعكس اهتمام زين بإشراك الجيل القادم في مبادراتها المجتمعية، وتمكينهم من اكتساب الخبرة الميدانية وتعزيز قيم المسؤولية والعطاء، بما يُسهم في إعدادهم لقيادة المستقبل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة برامج ومبادرات حملة زين الشهور الرمضانية، التي تُواصل زين من خلالها تجسيد رسالتها في صناعة أثر مجتمعي مستدام، وترسيخ قيم المحبة والتراحم والتكافل التي يتميّز بها المجتمع الكويتي.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لغاية زين “اتصال دائم.. حياة أجمل”، إذ تواصل الشركة ترجمة حضورها في المجتمع إلى أثرٍ ملموس يُلامس احتياجات الناس ويُعزّز قيم التضامن خلال الشهر الفضيل.