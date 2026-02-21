الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي يواصل صحوته ويشدد الخناق على أرسنال

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بتسجيل هدف

واصل مانشستر سيتي صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 بثنائية لاعب وسطع الواعد نيكو أورايلي (20 عاما) السبت على ملعب الاتحاد في مانشستر في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم، مشددا الخناق على أرسنال المتصدر.

واستهل سيتي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عبر أورايلي بتسديدة قوية بيسراه من حافة المنطقة إثر تمريرة من الدولي المصري عمر مرموش فأسكنها على يمين الحارس نيك بوب (14).

وأدرك نيوكاسل التعادل بعد ثماني دقائق فقط بتسديدة قوية للويس هال من خارج المنطقة اثر تمريرة من جايكوب رامسي اسكنها على يمين الحارس الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما (22).

وأعاد أورايلي التقدم مجددا لسيتي برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للدولي النروجي غرلينغ هالاند أسكنها على يسار الحارس بوب (27).

وهو الفوز الخامس تواليا في مختلف المسابقات والثالث تواليا في الدوري والسابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 56 نقطة مقلصا الفارق الى نقطتين مع أرسنال الذي يحل ضيفا على جاره توتنهام الأحد.

لكن بغضّ النظر عن نتيجة “دربي” شمال لندن، فإن سيتي ما زال يملك مصيره بين يديه. وسيخوض رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا مباراة مؤجلة مقارنة بالمدفعجية بعد نهاية هذا الأسبوع، كما يستضيف فريق مواطنه ومساعده السابق ميكل أرتيتا في نيسان/أبريل، علمًا بأن 11 فوزًا متتاليًا من الآن فصاعدًا سيضمن لسيتي لقبه السابع في عهد غوارديولا.

وكان غوارديولا قال الجمعة إنه “لا يبالي” بتعثّر أرسنال الأخير الذي أعاد الحياة إلى سباق اللقب، لكن في الوقت الذي اكتفى فيه أرسنال بفوزين في آخر سبع مباريات بالدوري، يواصل سيتي صعوده في اللحظة المناسبة.

وكانت هذه المواجهة الرابعة بين سيتي ونيوكاسل هذا الموسم، مع خامسة مرتقبة الشهر المقبل في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

ولم يسبق لنيوكاسل أن حقّق أي فوز في 20 زيارة سابقة لملعب الاتحاد في الدوري، كما خسر عليه في نصف نهائي كأس الرابطة هذا الموسم.

وبعد رحلة مرهقة امتدّت 5 آلاف ميل ذهابًا وإيابًا إلى باكو لخوض ذهاب الملحق المؤهل لدوري الأبطال أمام قره باغ الاذربيجاني الأربعاء، نجح نيوكاسل في إقناع رابطة الدوري بتأجيل مباراته في مانشستر من الظهر إلى مساء السبت.

تعثر أستون فيلا وتشلسي

وواصل أستون فيلا الذي تحدّى التوقعات في الأسابيع الماضية وظل في قلب سباق اللقب إلى جانب أرسنال ومانشستر سيتي، نتائجه المخيبة على ملعبه، وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه ليدز يونايتد 1-1.

على ملعب “فيلا بارك” في برمنغهام، كان ليدز يونايتد البادئ بالتسجيل عبر الالماني أنطون ستاخ في الدقيقة 31، قبل أن ينجح أستون فيلا في ادراك التعادل عبر وافده الجديد تامي أبراهام في الدقيقة 88.

وواصل أستون فيلا الذي تحدّى التوقعات في الأسابيع الماضية وظل في قلب سباق اللقب إلى جانب أرسنال ومانشستر سيتي، نتائجه المخيبة على ملعبه، فاكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

في المقابل، واصل ليدز الذي خسر مرتين فقط في آخر 16 مباراة، نتائجه الجيدة وابتعد عن صراع الهبوط برفعه رصيده الى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن، أهدر تشلسي فوزا في المتناول على حساب ضيفه بيرنلي صاحب المركز قبل الاخير وخرج متعادلا 1-1 أيضا.

وكان الفريق اللندني في طريقه الى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله امام ليدز يونايتد (2-2) في المرحلة الماضية وتحقيق فوزه الخامس في آخر ست مباريات في الدوري منذ تولي ليام روسنيور مهمة تدريبه، عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة الرابعة اثر تمريرة من الدولي البرتغالي بيدرو نيتو في الدقيقة الرابعة، لكن شباكه تلقت هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجله الالماني تساين فليمينغ فارضا التعادل.

وتلقى تشلسي الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 اثر طرد مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا لتلقيه الانذار الثاني، ضربة في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا حيث اكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 45 نقطة في المركز الرابع مؤقتا بفارق الاهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على إيفرتون الإثنين في ختام المرحلة.

ومن المقرر أن تتأهل خمسة فرق إنكليزية إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفضل الأداء القوي لأندية البريميرليغ في المسابقات القارية هذا الموسم.

في المقابل، كسب بيرنلي نقطة ثمينة في سعيه الى البقاء في الدوري الممتاز.

ووصف روسنيور دفاع فريقه عند هدف التعادل المتأخر لبيرنلي بأنه “غير مقبول، وقال: “من غير المقبول أن يُترك أفضل لاعب لديهم في الضربات الرأسية حراً داخل منطقة الجزاء. أتعلم بسرعة كبيرة عن هذا الفريق، وأعرف ما يجب القيام به لكي نتحسن”.

لكن بعد سلسلة مباريات سهلة نسبياً في بداية عهد روسنيور بملعب ستامفورد بريدج، سيواجه الفريق اختبارات أصعب أمام أرسنال وأستون فيلا ونيوكاسل ومانشستر سيتي خلال مبارياته الخمس المقبلة في الدوري.

وأضاف روسنيور “لقد تكرر هذا الأمر كثيراً. ليست لدينا شباك نظيفة كافية، ولا نطبّق الأساسيات وقيم الدفاع عن الكرات الثابتة. هذا شيء عليّ أن أعمل على إصلاحه. كان هناك لاعبون في الملعب مُكلَّفون بمهام محددة ولم يقوموا بواجباتهم. وهذا ما كلفنا نقطتين”.

وسجّل جيمس ميلنر رقماً قياسياً جديداً بخوضه 654 مباراة في الدوري الإنكليزي خلال فوز برايتون على مضيفه برنتفورد 2-0.

وشارك اللاعب الأربعيني أساسياً مع “النوارس” الذين حققوا الفوز الأول لهم بعد سبع مباريات، مخففين الضغط على المدرب الالماني فابيان هورتسلر.

وأحرز الهولندي دييغو غوميز الهدف الأول لبرايتون بعد أن ارتدت تسديدة مذهلة لتركي فيردي كاديوغلو من العارضة، قبل أن يضاعف داني ويلبيك النتيجة مستفيداً من خطأ دفاعي من برنتفورد قبل الاستراحة (45+1).

ورفع برايتون رصيده الى 34 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 40 نقطة لبرنتفورد السابع.

وتعادل وست هام مع بورنموث 0-0.

وتستكمل المرحلة الأحد بمباريات نوتنغهام فوريست مع ليفربول، وكريستال بالاس مع ولفرهامبتون، وسندرلاند مع فولهام.