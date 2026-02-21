أمين مجلس التعاون يعرب عن رفضه للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن السفير الأمريكي لدى الاحتلال

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت عن رفضه واستنكاره للتصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة الصادرة عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي تضمنت قبول سيطرة الاحتلال على أراض تعود لدول عربية بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.

وقال البديوي في بيان إن هذه التصريحات تمثل انتهاكا واضحا وصريحا للمواثيق والمعاهدات الدولية والأممية التي تنص على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأشار إلى أن هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المسبوقة تخالف توجهات الولايات المتحدة الأمريكية والرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الشركاء الإقليميين والدوليين بالسعي إلى تحقيق السلام والتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد البديوي الموقف الثابت لمجلس التعاون والتزامه بدعم الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.