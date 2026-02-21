“الخارجية” تسلم القائم بأعمال السفارة العراقية مذكرة احتجاج على إحداثيات بحرية تمس سيادة دولة الكويت

وزارة الخارجية

استدعت وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت زيد شنشول لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن ذلك جاء في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن إدعاءات حول المجالات البحرية العراقية وبالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق مثل فشت القيد وفشت العيج التي لم تكن محلا لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها.

ودعت (الخارجية) جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.