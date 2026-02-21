×
سمو ولي العهد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين وولي العهد السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، ببرقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنهما سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

مشيدًا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات حضارية وتنموية، ومبتهلًا إلى الباري جل وعلا أن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

