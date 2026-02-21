سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين وولي العهد السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، ببرقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيهما سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

مشيدًا سموه، رعاه الله، بالمكانة الدولية المرموقة التي تتبوأها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما حققته من إسهامات حضارية وإنجازات تنموية متواصلة، ودورها البارز في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة.

معربًا سموه، حفظه الله، عن بالغ اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية الحميمة والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين على تعاقب الأزمان، ومثمنًا الأواصر الوطيدة والراسخة التي تربط بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلًا سموه المولى تعالى أن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.