أمين عام مجلس التعاون: ذكرى يوم التأسيس محطة تاريخية راسخة في وجدان السعوديين والخليجيين

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ان ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية محطة تاريخية راسخة في وجدان أبناء المملكة وشعوب دول مجلس التعاون لما تجسده من عمق حضاري وإرث عريق ومسيرة حافلة بالإنجازات.

ورفع البديوي في بيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

وأكد أن ما حققته المملكة من تقدم وتنمية شاملة يعكس رؤية قيادية حكيمة أرست دعائم الاستقرار والازدهار لشعبها داعيا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا.