البورصة تختتم رعايتها لـ”تحدي الأبحاث” لمعهد المحللين الماليين المعتمدين تأكيداً لدعم الكفاءات الوطنية وتنمية المهارات المالية

صورة جماعية

اختتمت بورصة الكويت رعايتها لمسابقة «تحدي أبحاث معهد المحللين الماليين المعتمدين» (CFA Institute Research Challenge) للعام الثاني على التوالي، والتي تنظمها جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، في إطار التزامها المستمر بدعم تنمية رأس المال البشري وتعزيز الثقافة المالية، بما يسهم في تطوير سوق المال الكويتي وترسيخ معايير الاحترافية والشفافية.

وتعد هذه المسابقة منصة تعليمية تطبيقية تستهدف طلبة الجامعات، وتهدف إلى تنمية مهارات التحليل المالي وتقييم الفرص الاستثمارية، وتعزيز القدرة على إعداد الأبحاث واتخاذ القرارات الاستثمارية وفق أطر مهنية ومعايير أخلاقيات العمل المعتمدة في أسواق المال.

وتأتي رعاية بورصة الكويت لهذه المبادرة ضمن مبادرة «الجرس»، التي أطلقتها البورصة لتعزيز الوعي المالي وتمكين الطاقات الوطنية الشابة بالمهارات الفنية والتحليلية اللازمة، بما يدعم إعداد قيادات مستقبلية قادرة على الإسهام بفاعلية في القطاع المالي، وتعزيز كفاءة واستدامة سوق المال الكويتي.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة فريقين من جامعة الكويت، وفريق من الجامعة الأمريكية للشرق الأوسط (AUM)، وفريق من الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK). وتمحورت الأبحاث المقدمة حول شركة المباني المدرجة في السوق «الأول»، حيث قدمت الفرق المشاركة تحليلات مالية متعمقة وتوصيات استثمارية استناداً إلى معايير مهنية معتمدة، أمام لجنة التحكيم المكونة من:

السيد/ طارق الصالح – الرئيس التنفيذي للاستثمار بالإنابة – شركة الخليج كابيتال للاستثمار

السيد/ عاصف خان – الرئيس التنفيذي للاستثمار – الشركة العملية للطاقة

السيدة/ سارة دشتي – نائب رئيس – إدارة استثمارات الأسهم والدخل الثابت – كامكو إنفست

السيد/ نيتين بال – الشريك في شركة “Proviti”

شهدت المنافسة مستوى عالٍ من الأداء الأكاديمي والتحليلي، وانتهت بفوز فريق جامعة الكويت المكون من الطالبة الاء حمدان، والطالب عبدالعزيز العبيد، والطالب محمد الكندري، والطالب سلطان الشهاب، والطالب محمد الزعبي بالمركز الأول. وكان مستشار الهيئة التدريسية للفريق الدكتور/ سليمان البدر – الأستاذ المساعد في التمويل والمنشآت المالية في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت – والذي أدار عملية اختيار الطلبة ومثل جهة الاتصال الرئيسية مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين. كما قام الدكتور/ البدر بمراجعة الأبحاث والعروض التقديمية وتقديم الملاحظات دون التدخل في قرارات الطلاب المشاركين والمواد المكتوبة.

في كلمته لخريجي هذه المسابقة، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: «يمثل اختتام مسابقة “تحدي الأبحاث” محطة مهمة في المسار الأكاديمي والمهني للطلبة المشاركين، إذ تجمع هذه التجربة بين الجانب النظري والتطبيقي، وتتيح لهم فرصة تطوير مهارات التحليل المالي والالتزام بأعلى معايير الممارسة المهنية، بما يعكس متطلبات العمل الفعلي في قطاع الاستثمار وأسواق المال.»

وأضاف السنعوسي: «تفخر بورصة الكويت بكونها أول راعٍ رسمي وشريك استراتيجي لهذه المسابقة في دولة الكويت، وبشراكتها المستمرة مع معهد وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، انطلاقاً من قناعتنا بأهمية دعم المبادرات التعليمية التي تعزز المعرفة المالية وتسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على دعم نمو واستقرار القطاع المالي. ونهنئ جميع الفرق المشاركة على المستوى المتقدم الذي قدمته، ونبارك للفريق الفائز هذا الإنجاز المستحق.»

وأكد السنعوسي في ختام تصريحه تطلع البورصة إلى أن يسهم المشاركون في هذه المبادرات في دعم مسيرة تطوير سوق المال الكويتي وتعزيز تنافسيته، معرباً عن تقديره لمعهد وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت لدورهما في نشر الثقافة المالية والاستثمار في الكفاءات الشابة.

وقعت بورصة الكويت مذكرة تفاهم مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت في أكتوبر 2018، أعقبها اتفاق تعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) في أكتوبر 2025، وذلك لتعزيز التعاون التعليمي وتوفير محتوى متخصص في أسس الاستثمار عبر أكاديمية بورصة الكويت، إضافة إلى إتاحة فرص التسجيل في عدد من برامج وشهادات المعهد وفق مزايا تفضيلية. ويهدف هذا التعاون إلى رفع الوعي الاستثماري وتعزيز فهم الأدوات المالية، بما يسهم في دعم كفاءة السوق وترسيخ ثقة المستثمرين، إلى جانب تنفيذ مبادرات توعوية ضمن مبادرة «الجرس» لتعزيز الثقافة المالية ومبادرات تمكين المرأة في يومها العالمي.

من جهته، صرح السيد/ طلال الخميس، رئيس مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، قائلاً: “توفر هذه المسابقة تجربة عملية تحاكي واقع العمل في قطاع الاستثمار والأسواق المالية، وتمنح الطلبة فرصة لتطبيق معارفهم ضمن بيئة تنافسية مهنية. كما يعكس ما قدمه الطلبة من التزام بالبحث والتحليل مستوىً عالياً من الجدية والطموح، وهو ما نحرص على ترسيخه عبر هذه المبادرات النوعية. أتقدم بجزيل الشكر إلى بورصة الكويت على شراكتها القيمة ودعمها المستمر في تنمية المواهب الشابة وتعزيز قدراتهم الفنية، وأتطلع إلى أن يسهم هؤلاء الطلبة في تحقيق إنجازات متميزة خلال مسيرتهم المهنية المستقبلية.”

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين بورصة الكويت وجمعية ومعهد المحللين الماليين المعتمدين ضمن جهود البورصة لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، انسجاماً مع استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والتزامها بتطوير رأس المال البشري ورفع مستوى الوعي والمعرفة المالية. كما تتماشى هذه المبادرات مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بـ«التعليم الجيد»، والهدف السابع عشر المعني بـ«عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، بما يعزز دور بورصة الكويت كمؤسسة وطنية رائدة في دعم التنمية الاقتصادية وبناء الثقة في سوق المال.