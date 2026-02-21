بنك الخليج يستعرض تجربته في التسويق الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي

ضاري البدر ضمن لجنة التحكيم وبجواره ليلى هلال المطيري

في إطار شراكته الاستراتيجية المستمرة مع جمعية إنجاز الكويت، اختتم بنك الخليج رعايته ومشاركته في هاكاثون الذكاء الاصطناعي، الذي نظمته جمعية إنجاز بالتعاون مع شركة BP، وذلك في فندق موفنبيك البدع على مدى يومين، بمشاركة طلبة جامعيين من مختلف جامعات دولة الكويت.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لعلاقة الشراكة طويلة الأمد بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويت، والتي تهدف إلى تمكين الشباب الكويتي، وتنمية مهاراتهم العملية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لديهم، من خلال برامج تعليمية وتدريبية تواكب متطلبات سوق العمل والاقتصاد الرقمي.

مهدي سليمان يتلقى درعاً تكريمياً من مدير تطوير الأعمال في إنجاز جابر أشكناني

وفي اليوم الأول، شارك المدير التنفيذي – إدارة التسويق في بنك الخليج، السيد/ مهدي سليمان، في جلسة متخصصة بعنوان “التسويق الرقمي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي”، ركزت على تصميم الاستراتيجيات التسويقية والترويجية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما شملت الجلسة جانباً عملياً أتاح للمشاركين تطبيق المفاهيم المكتسبة ضمن فرق العمل التي تم تشكيلها.

وفي ختام الهاكاثون، الذي هدف إلى تدريب الطلبة على بناء نماذج لشركات ناشئة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، شارك مدير عام الشؤون المؤسسية في بنك الخليج، السيد/ ضاري البدر، ضمن لجنة التحكيم التي تولت تقييم المشاريع واختيار الفرق الفائزة في اليوم الثاني من فعاليات المسابقة.

وتؤكد مشاركة بنك الخليج في الهاكاثون دعمه المتواصل لبرامج جمعية إنجاز ومبادرات تمكين الشباب المتنوعة، وسعيه إلى الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، عبر تزويد الشباب بالمعرفة والخبرات العملية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، وتدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي.

وتجسد هذه المسابقة إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين بنك الخليج وجمعية إنجاز – الكويت، حيث يحرص الطرفان على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في إعداد جيل مؤهل من الشباب القادرين على الابتكار، واتخاذ المبادرة، وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق.

ويولي بنك الخليج اهتمامًا خاصًا بدعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات التعليمية والمهنية والتكنولوجية، إيمانًا منه بدورهم المحوري في بناء مستقبل مستدام. وفي هذا الإطار، يحرص البنك على إطلاق والمشاركة في مبادرات مبتكرة تسهم في تطوير مهارات الشباب الرقمية والتقنية، من بينها مسابقة “الداتاثون” السنوية التي ينظمها البنك بهدف تشجيع الشباب على توظيف التقنيات الحديثة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.