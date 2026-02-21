“بوبيان”.. عطاء يومي ممتد وتجارب وقيم راسخة تتجدد كل عام في شهر رمضان الفضيل

الشيخ فواز الكليب وقتيبه البسام ووليد الصقعبي

يواصل بنك بوبيان إحياء روح شهر رمضان المبارك وترسيخ قيم العطاء والتواصل المجتمعي، من خلال برنامج متكامل من المبادرات والفعاليات التي تجمع بين الجوانب الإنسانية والتوعوية والثقافية والدينية، في إطار يعكس حرص البنك على تعزيز حضوره المجتمعي وتقديم تجربة رمضانية شاملة لمختلف فئات المجتمع.

المدير العام لمجموعة التدقيق الشرعي الداخلي في بنك بوبيان الشيخ فواز الكليب

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لمجموعة التدقيق الشرعي الداخلي الشيخ فواز الكليب “نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة عظيمة لتعزيز قيم التكافل والتراحم وترسيخ معاني التعاون بين أفراد المجتمع. وانطلاقاً من التزام بنك بوبيان بمبادئ الشريعة الإسلامية وحرصه على تأصيل القيم المجتمعية، يواصل البنك إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز روح الألفة والتقارب، وترسخ البعد الإنساني الذي يقوم عليه العمل المؤسسي المسؤول.”

وأضاف أن البنك يفخر باستمرار شراكاته المجتمعية التي تعزز الهوية الإسلامية وتدعم المبادرات الهادفة خلال الشهر الفضيل، وفي مقدمتها الشراكة المستمرة مع مسجد الدولة الكبير، والتي تتجسد هذا العام في برنامج متكامل يشمل استضافة عدد من فعاليات البنك، إلى جانب المساهمة في خدمة وضيافة المصلين خلال أيام العشر الأواخر، بمشاركة فريقه التطوعي، بما يؤكد حرص البنك على خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بين موظفيه.

مساعد المدير العام لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبه البسام

المسؤولية المجتمعية في بوبيان

من جانبه، أكد مساعد المدير العام لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبه البسام أن برنامج مبادرات “بوبيان” خلال الشهر الفضيل يعكس التحول النوعي في مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى البنك، حيث يعمل على بناء منظومة متكاملة من المبادرات التي تستهدف تحقيق أثر مجتمعي عميق ومستدام.

وأضاف أن البنك يحرص على توجيه مبادراته نحو مجالات ذات أولوية للمجتمع، مع التركيز على تعظيم أثرها وقياس نتائجها وتوسيع نطاقها بشكل مستمر، ضمن رؤية مؤسسية تقوم على بناء شراكات فاعلة وتقديم مبادرات ذات قيمة مضافة، بما يعزز دور البنك كشريك رئيسي في التنمية المجتمعية.

المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية وليد الصقعبي أن برنامج هذا العام يتميز بتنوع فعالياته ومبادراته، بما يعكس رؤية البنك في تقديم تجربة مجتمعية متكاملة تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، حيث لا تقتصر المبادرات على الجوانب الإنسانية أو التطوعية، بل تمتد لتشمل أنشطة ثقافية ومجتمعية وتفاعلية تعزز التواصل بين مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن البرنامج هذا العام يكتسب طابعاً مميزاً من خلال تزامنه مع الاحتفالات الوطنية، ما أضفى على الفعاليات أبعاداً إضافية تجمع بين أجواء رمضان وروح المناسبة الوطنية، بما يعزز التفاعل المجتمعي ويقدم تجربة متنوعة تعكس حرص البنك على الابتكار في مبادراته.

حملة “خطوات بوبيان”

خطوات بوبيان… ضاعف خطواتك وضاعف أجرك

تواصل حملة “خطوات بوبيان” ترسيخ رسالتها التي تجمع بين تعزيز نمط الحياة الصحي ودعم العمل الإنساني، عبر التشجيع على ممارسة رياضة المشي وتحويل كل خطوة إلى مساهمة مباشرة في عمليات إعادة البصر لمرضى المياه البيضاء ضمن حملة “نور بوبيان”.

ويمكن المشاركة هذا العام من خلال تحميل تطبيق Boubyan Steps أو التواجد يومياً في حديقة الشهيد، حيث يُساهم “بوبيان” بدينار واحد مقابل كل 1000 خطوة يتم تسجيلها لصالح عمليات إعادة البصر.

وفي إطار تعزيز المشاركة هذا العام، سوف يحصل المشاركين في الحملة بحديقة الشهيد على ضعف عدد الخطوات لتضاف إلى رصيدهم، بما يضاعف أثر مساهمته الإنسانية، إلى جانب تقديم قسائم شرائية للمشاركين الذين يحققون مستويات معينة من الخطوات تقديراً لالتزامهم.

وبالتزامن مع الاحتفالات الوطنية يومي 25 و26 فبراير، ينظم البنك Boubyan Walkathon المتاح للجميع في حديقة الشهيد، يتم خلالها احتساب جميع الخطوات وإضافتها إلى رصيد المشاركين في التطبيق.

مبارك عليكم الشهر

رتل مع بوبيان

تستمر مسابقة “رتل مع بوبيان” مسيرتها كإحدى أبرز المبادرات الدينية خلال شهر رمضان، حيث تعد من أكبر مسابقات حفظ القرآن الكريم على مستوى دولة الكويت.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المسابقة في الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل في مسجد الدولة الكبير، بمشاركة أكثر من 1600 مشارك ضمن 10 شرائح مختلفة.

وشهدت المسابقة هذا العام تطويراً من خلال رفع قيمة الجوائز لتتجاوز 14,500 د.ك، إلى جانب تطوير فئات المشاركة في الشريحة العامة لتشمل فئتي حفظ خمسة أجزاء وعشرة أجزاء، بما يتيح فرصاً أوسع للمشاركة ويرفع مستوى التنافس ويعزز جودة التقييم.

حملة “نقصة بوبيان”

نقصة بوبيان… نقصة الخير في شهر الخير

تأتي المبادرة السنوية “نقصة بوبيان” لتجسد قيم التكافل والعمل الجماعي، حيث يشارك نخبة من الطهاة الكويتيين في إعداد نحو 700 وجبة إفطار يومياً، يتم توزيعها على مرتادي ساحة مسجد الدولة الكبير.

وتُنفذ المبادرة بمشاركة فريق من موظفي البنك المتطوعين، الذين يساهمون في إعداد الوجبات وتنظيم عملية التوزيع، بما يعكس روح المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع داخل البنك.

كما يتيح البنك لعملائه وأبنائهم فرصة المشاركة في هذه المبادرة من خلال التسجيل عبر المساعد الرقمي “مساعد” في تطبيق بوبيان، ليكونوا جزءاً من تجربة إنسانية تعكس معاني العطاء خلال الشهر الفضيل.

استمرار الشراكة مع مبادرة “نعمتي”

يواصل ” بوبيان” شراكته الاستراتيجية مع مبادرة “نعمتي” لتجهيز وتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة داخل الكويت، إلى جانب مبادرات حفظ النعمة من خلال جمع فائض الطعام بالتعاون عدد من المطاعم والفنادق الكويتية، وتوزيعه على المستحقين، بمشاركة فريق بوبيان التطوعي، وبالتعاون مع “نعمتي” التي تتولى عمليات التوزيع، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة.

غبقة رواد الأعمال

بالتعاون مع منصة “مشتري”، ينظم “بوبيان” غبقة رواد الأعمال، التي تمثل مساحة تفاعلية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية.

وخلال الغبقة، سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة “بوبيان لرواد الأعمال”، التي تعد من المبادرات الرائدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على النماذج الريادية التي أسهمت في تحقيق أثر ملموس في السوق والمجتمع.

بطولة سين جيم الرمضانية

بطولة بوبيان سين جيم الرمضانية

في إطار تنويع مبادراته المجتمعية، يقدم بوبيان بطولة “سين جيم” الرمضانية، التي تجمع بين الترفيه الهادف والمحتوى الثقافي في تجربة تفاعلية تعزز روح المشاركة، حيث يتنافس 32 فريق من الشباب والبنات والعائلات في أجواء ثقافية رمضانية مختلفة.

اختتام Boubyan E-League

بعد منافسات استمرت ثلاثة أشهر، يختتم “بوبيان” بطولة Boubyan E-League، التي تعد من أولى بطولات الألعاب الإلكترونية في الكويت، والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث سيتم تتويج الفائزين في لعبتي EA FC 26 وRocket League، بجوائز تصل إلى 4,500 دينار كويتي.

رسالة “راس المال”

رسالة “راس المال”

يؤكد “بوبيان” في رسالته لشهر رمضان المبارك هذا العام، أن رأس المال الحقيقي لا يُقاس بما يملكه الإنسان من مال أو مظاهر، بل بما يتحلى به من أخلاق وقيم إنسانية رفيعة، وحسن في التعامل مع الآخرين.

وتأتي هذه الرسالة انطلاقاً من القيم الإسلامية التي تدعو إلى التحلي بمكارم الأخلاق، مستلهمةً قول النبي ﷺ: “إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق”، لتكون تذكيراً بأهمية ترسيخ هذه القيم في تعاملاتنا اليومية.

قرقيعان بوبيان

يواصل بوبيان احتفاله بالشهر الفضيل من خلال تنظيم فعالية “قرقيعان بوبيان”، التي تعكس حرصه على إحياء العادات والتقاليد التراثية وتعزيز الأجواء الرمضانية الأصيلة، في تجربة تجمع بين التفاعل المجتمعي وروح المناسبة.

وتشهد الفعالية مشاركة الأطفال والعائلات في أجواء مليئة بالبهجة، حيث يحرص البنك على تقديم تجربة متكاملة تعزز الترابط المجتمعي وتجمع مختلف الفئات في أجواء رمضانية دافئة، إلى جانب تنظيم فعالية قرقيعان خاصة لموظفيه وأبنائهم، بما يعكس حرصه على تعزيز روح العائلة الواحدة داخل البنك وخارجه.

فريق بوبيان التطوعي

يولي “بوبيان” اهتماماً كبيراً بترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز مفاهيم العطاء بين موظفيه، انطلاقاً من قناعته بأن الأثر الحقيقي يبدأ من الداخل. ومن هذا المنطلق، يواصل فريق بوبيان التطوعي – الذي يضم نخبة من الشباب والفتيات من مختلف الإدارات – حضوره الفاعل في تنفيذ مبادرات البنك خلال الشهر الفضيل، بما يعكس جاهزيتهم العالية وحماسهم للإسهام في خدمة المجتمع، وترجمة قيم بوبيان إلى ممارسات ملموسة على أرض الواقع.

تحدي الدقيقة

تحدي الدقيقة

أطلق بوبيان “تحدي الدقيقة”، حيث يمكن للعملاء المشاركة يومياً عبر المساعد الرقمي “مساعد” في تطبيق بوبيان. ويمكن للمشاركون الإجابة على 5 أسئلة خلال دقيقة واحدة، مع فرصة الفوز بجوائز يومية بقيمة 20 د.ك لـ 30 رابحاً، إضافة إلى جائزة كبرى في نهاية الشهر بقيمة 250 د.ك لـ 20 رابحاً.

كما يتيح التحدي للمشاركين فرصة كسب نقاط إضافية ضمن برنامج مكافآت بوبيان، وذلك عند اختيار المستوى الصعب بشكل يومي والإجابة الصحيحة على جميع الأسئلة طوال الشهر، في تجربة تفاعلية تعزز المعرفة الدينية وتشجع على الاستمرارية في المشاركة.

سوق ماركت – مهرجان الحرف اليدوية

بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية وأجواء الشهر الفضيل، يشارك “بوبيان” برعايته الاستراتيجية في فعالية “سوق ماركت – مهرجان الحرف اليدوية”، دعماً لأصحاب المشاريع الشبابية والمتخصصين في الصناعات والحرف الإبداعية. ويتواجد بوبيان بأنشطة ذات الطابع الوطني والرمضاني، بما يعزز القيم المجتمعية ويؤكد دوره كشريك داعم للمبادرات الشبابية.

الديوانية الرمضانية

في إطار دعمه المستمر للفعاليات الهادفة خلال الشهر الفضيل، يشارك “بوبيان” كراعٍ رسمي للديوانية الرمضانية التي تقام كل يوم سبت، وتشهد حضوراً واسعاً من السيدات والفتيات في أجواء روحانية مميزة.

وتتضمن الديوانية جلسات إيمانية تقدمها الدكتورة مريم العويش، تتناول خلالها شرح وتفسير إحدى سور القرآن الكريم، مستعرضة معانيها ودلالاتها الإيمانية، في مبادرة تعزز الوعي الديني وترسخ القيم الروحية خلال الشهر الفضيل.

غبقة عملاء وعميلات “بريميوم”

ينظم “بوبيان” غبقة خاصة لعدد من عملائه وعميلاته من شريحة “بريميوم”، مؤكداً حرصه على تقديم تجارب نوعية ومميزة لعملائه، وترسيخ علاقات طويلة الأمد تقوم على التقدير والاهتمام.

فعالية The Hidden Garden

يرعى بوبيان فعالية “The Hidden Garden” خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل في حديقة النزهة، حيث يشارك زوار الفعالية بمجموعة من الأنشطة التفاعلية والهدايا المميزة.

Generation Football Tournament

يرعى بوبيان بطولة Generation Football الرمضانية المخصصة للشباب من الفئة العمرية 16 إلى 25 عاماً من طلبة الجامعات، في أجواء تنافسية تعزز روح الفريق والحماس الرياضي خلال الشهر الفضيل. وخصص البنك جوائز تتجاوز قيمتها 2000 د.ك للفرق الفائزة، بما يعكس حرصه على تقديم مبادرات متنوعة تلامس اهتمامات مختلف الفئات.