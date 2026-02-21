دولة الكويت تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاحتلال الإسرائيلي والتي تضمنت قبول سيطرة الاحتلال على أراض تعود لدول عربية بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها اليوم السبت رفض دولة الكويت القاطع لمثل هذه التصريحات لما تمثله من مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 2803 ولما تنطوي عليه من مساس بسيادة الدول ووحدة أراضيها الأمر الذي من شأنه زيادة حدة التوتر وتقويض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت على أن هذه التصريحات تتعارض بشكل مباشر مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك مع النقاط العشرين ذات الصلة بالسعي إلى تحقيق السلام مؤكدة على أن أي طرح يضفي شرعية على السيطرة على أراضي الغير يقوض تلك المساعي ويؤجج الأوضاع.

وتجدد دولة الكويت تأكيدها على أن القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو على أي أراض عربية أخرى وترفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة كما تعارض استمرار الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتؤكد دولة الكويت التزامها الثابت بدعم الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يحقق السلام العادل والشامل في المنطقة.