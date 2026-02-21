دولة الكويت تؤكد حرصها على المساهمة في تحديث قانون “الأونسيترال” النموذجي

عضو وفد دولة الكويت المشارك من إدارة الفتوى والتشريع محامي الدولة عبدالله بوقريص

أكدت دولة الكويت حرصها على المشاركة والمساهمة في تحديث وتعديل قانون (الأونسيترال) النموذجي بصورة فعالة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو وفد دولة الكويت المشارك من إدارة الفتوى والتشريع محامي الدولة عبدالله بوقريص مساء أمس الجمعة ‎ضمن أعمال الدورة الـ83 للفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

وقال بوقريص إن الاجتماع تناول تعديلات قانونية لتعزيز الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في شكل إلكتروني وإنفاذها بما يتواكب مع التطور وبما يهدف إلى تسهيل التجارة والاستثمار الدولي.

وضم وفد البلاد المشارك كلا من المستشار وكيل الإدارة تهاني الرشيدي ومحامي الدولة عبدالله بوقريص. ويهدف قانون (الأونسيترال) النموذجي إلى مساعدة الدول على إصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة للتحكيم التجاري الدولي. ويتناول القانون جميع مراحل عملية التحكيم بداية من اتفاق التحكيم وتكوين هيئة التحكيم واختصاصها ونطاق تدخل المحكمة من خلال الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه.