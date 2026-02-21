×
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 53 سنتا ليبلغ 69.07 دولار

مصفاة نفط
اقتصاد
نُشر :
س
س

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتا ليبلغ 07ر69 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 54ر68 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات لتبلغ 76ر71 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات لتبلغ 39ر66 دولار.

