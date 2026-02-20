الأوقاف الإسلامية بالقدس: 80 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الاولى من رمضان في الأقصى

رغم قيود الاحتلال على الصلاة وصل الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة (القدس) المحتلة اليوم الجمعة أن 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

وفي الإطار ذكرت محافظة القدس في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة (القدس) للصلاة في المسجد الأقصى من خلال الحواجز العسكرية وتحديد أعمار المسموح لهم بالصلاة كما أخضعتهم للاحتجاز والتفتيش والتدقيق في بطاقات الهوية.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعادت الاف الفلسطينيين من حاجز (قلنديا) شمال المدينة بزعم اكتمال العدد المسموح به للدخول إلى المسجد وهو 10 الاف مصل.

وبينت أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الصحفيين عند الحاجز وعرقلت عملهم ومنعتهم من التصوير والاقترب من الحاجز كما منعت طواقم الكشافة الفلسطينية من العمل داخل ساحات المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت قيودا على الصلاة في شهر رمضان لتحرم من هم دون سن 55 عما من الذكور ودون 50 عاما من الإناث من الصلاة فيما أعادت من حاجزي (قلنديا) و(بيت لحم) المئات من كبار السن من الجنسين ومنعتهم من الدخول إلى المدينة.