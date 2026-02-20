الديوان الأميري يشكر المواطنين والمقيمين على تهنئة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وأسرة آل الصباح الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الديوان الأميري

يتقدم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير إلى المواطنين والمقيمين الذين قدموا التهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأسرة آل الصباح الكرام وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويعرب الديوان الأميري عن تهنئته بهذه المناسبة الفضيلة أعادها الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين والمقيمين الكرام بالخير واليمن والبركات وأدام علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأدام على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وكل عام والجميع بخير.