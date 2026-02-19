سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وأسرة آل الصباح الكرام يستقبلون المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثاني على التوالي

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

في أجواء تفيض بالود والمحبة استمر توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان مساء اليوم وذلك لتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأسرة آل الصباح الكرام بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثاني على التوالي حيث استقبل سموهما رعاهما الله وأسرة آل الصباح الكرام معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء والسادة أعضاء السلك القضائي وسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وجموعا من المواطنين والمقيمين.

وتأتي هذه المناسبة المباركة لتعبر عن وحدة الشعب الكويتي وأصالته وأواصر الأخوة التي جبل عليها في مثل هذه المناسبات أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات.