بيت التمويل الكويتي يتبنّى حلولاً مستدامة وصديقة للبيئة في بيئة العمل

المدير التنفيذي للخدمات العامة في بيت التمويل الكويتي أيمن الطبطبائي

يواصل بيت التمويل الكويتي ريادته في اعتماد وتطبيق الحلول المستدامة والصديقة للبيئة في بيئة العمل، حيث نجح عبر إدارة الخدمات العامة، في استقطاب وتشغيل أحدث الابتكارات العلمية في استخلاص المياه من الجو، من خلال استخدام أجهزة متطورة تعمل بتقنية”Atmospheric Water Generator” المبتكرة لتحويل الهواء إلى ماء، ضمن جهود بيت التمويل الكويتي المتواصلة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، وتأمين حاضر ومستقبل أفضل، عبر استخدامات وممارسات بيئية مستدامة.

وتستخدم الأجهزة تكنولوجيا إيطالية حاصلة على براءة اختراع، ويتم تصنيعها عبر شركة كويتية، وقد تم تشغيلها في 6 فروع هي: بيان – سلوى – صباح السالم – جابر الأحمد–غرناطة–الخالدية.

ويعد بيت التمويل الكويتي البنك الأول والوحيد الذي يستخدم هذا النموذج التكنولوجي المبتكر في إنتاج المياه لتوفير احتياجات فروعه اليومية .

كما تتمتع المياه التي تنتجها هذه الأجهزة بنقاوة عالية، وذلك بفضل دقة مراحل الاستخلاص والتنقية المتقدمة.

وقال المدير التنفيذي للخدمات العامة في بيت التمويل الكويتي، أيمن الطبطبائي، إن مفهوم “Water Maker ” يعتمد على السعي لتوفير مصادر إضافية وضمان الوصول إلى مياه نظيفة ، وهو بمثابة حل مبتكر وإبداعي يتماشى مع فكرة الحفاظ على البيئة ويحقق الاستدامة، حيث يوفر الاحتياجات من المياه عبر تقنية مبتكرة ، في إطار الالتزام بمعاييرآمنة ومعتمدة للصحة العامة الجيدة والمياه النظيفة والممارسات الصناعية المستدامة ، وتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة، وأخذ عوامل تغير المناخ بعين الاعتبار.

وأضاف الطبطبائي أن الجهاز الواحد يوفر نحو 250 لترًا يوميًا من المياه النظيفة المستخدمة لإحتياجات الفروع، وقد تم تصميمه لتحقيق أداء مثالي في المناطق التي تزيد فيها الرطوبة عن 30%، لكنه يعمل بفاعلية حتى في ظروف تصل فيها الرطوبة إلى 18%.

ويواصل بيت التمويل الكويتى جهوده نحو الاستدامة وحماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون وفق رؤية متكاملة تدمج بين العمل المالي والاقتصادي والحفاظ على حركة وحياة المجتمع بمعايير الاستدامة، وقد حصل مؤخرا على شهادتي ISO في نظامي إدارة الجودة وإدارة المرافق، من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، تاكيدا لحرصه على الالتزام بأعلى المعايير الدولية فى جوانب العمل، والانضباط التشغيلي والتميز الخدمي والتوافق مع متطلبات وتوجهات الدولة في الاستدامة، كما حصل على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة الذهبية “LEED” Energy and Environmental Design Leadership in، من مجلس المباني الخضراء الامريكى، بعد توافق عدة فروع لبيت التمويل الكويتي مع معايير وشروط المجلس الامريكى، للحصول على الشهادة العالمية المرموقة فى مجال الالتزام بمواصفات الطاقة والبيئة ، وفق الالتزامات المعتمدة دوليا.

وتعد شهادة LEED نظاماً عالمياً معتمداً لتقييم المباني وتصنيفها بناءً على مدى التزامها بمعايير الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة. وهي تقيس مدى جودة تصميم المبنى وتشغيله بطريقة صديقة للبيئة ، حيث تشمل معايير التقييم: كفاءة الطاقة – الكفاءة المائية – تقليل انبعاثات الكربون – جودة البيئة الداخلية – استخدام مواد بناء مستدامة.