بنك الخليج ينظم فعاليات أسبوعية للجري ورسائل توعوية عن الصحة الغذائية

من الفعالية

ضمن حملته الرمضانية «عوايدنا دوم تجمعنا»، وفي إطار جهوده المتواصلة لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، ينظم بنك الخليج سلسلة فعاليات رياضية مميزة بالتعاون مع Mad Cool Run Club، تتضمن ممارسة رياضة الجري كل يوم ثلاثاء أسبوعيًا طوال شهر رمضان الفضيل.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الجميع على جعل رياضة الجري طقسًا ثابتًا في حياتهم، وزيادة عدد الأيام التي يمارسون فيها هذه الرياضة المهمة لصحة القلب والجسم بشكل عام، بما يعكس معاني النية والالتزام والصبر التي يجسدها الشهر الكريم.

وتتضمن السلسلة أربع جولات جري تُقام أيام الثلاثاء من كل أسبوع خلال رمضان، انطلاقًا من مواقف الجزيرة الخضراء، بواقع جولة واحدة أسبوعيًا، ولمدة تتراوح بين 60 و90 دقيقة قبل موعد الإفطار. ويشارك في كل جولة 50 عداءً كحد أقصى، يتم اختيارهم ، بما يضمن تجربة منظمة وذات طابع مجتمعي، على أن تحمل كل جولة رسالة خاصة تعبّر عن روح الشهر الفضيل.

وحرص البنك على تحفيز المشاركين في الفعاليات الأسبوعية، حيث سيتم إدخال جميع المشاركين في أي من الجولات الأربع في سحب على خمس جوائز قيمة، تُوزَّع بعد الجولة الأخيرة.

وتعكس هذه المبادرة التزام بنك الخليج بدعم الأنشطة المجتمعية الهادفة، وتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط، وترسيخ مفهوم الاستمرارية والانضباط كقيم تتجاوز حدود الشهر الفضيل لتصبح نهج حياة.

وفي إطار حرصه على تعزيز الوعي الصحي والغذائي خلال رمضان، ينشر بنك الخليج عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي أربع رسائل توعوية، بالتعاون مع أخصائية التغذية العلاجية والرياضية دلال النخيلان.

وتُعد أخصائية التغذية العلاجية والرياضية دلال النخيلان من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال التغذية الصحية المرتبطة بالنشاط البدني، حيث تمتلك خبرة في إعداد البرامج الغذائية الداعمة للأداء الرياضي وتحسين نمط الحياة.

وتحرص النخيلان من خلال مشاركتها في هذه الحملة على تقديم إرشادات عملية ومتوازنة تساعد الصائمين على الحفاظ على طاقتهم، وتعزيز صحة القلب والجسم، وتحقيق أقصى استفادة من ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان بطريقة آمنة وصحية.