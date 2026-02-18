وزير الصحة يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

رفع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وابتهل الوزير العوضي في بيان اليوم الأربعاء إلى المولى عز وجل أن يجعل هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على وطننا الغالي وأن يعيده على قيادتنا الرشيدة بدوام الصحة والعافية والتوفيق.

وقال إن شهر رمضان يمثل مناسبة روحية تتجدد فيها معاني المسؤولية والعمل المخلص حيث تتكامل الجهود لتأمين رعاية صحية آمنة وشاملة ترتكز على الكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي والجاهزية المستمرة.

وأكد أن المنظومة الصحية بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة ماضية في تنفيذ خططها التطويرية وتعزيز قدراتها البشرية والتقنية بما يرسخ مفهوم الأمن الصحي ويضمن استدامة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية مؤكدا أن الاستثمار في صحة الإنسان يظل الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الوطنية.

وبين أن العاملين في القطاع الصحي من أطباء وهيئات تمريض وفنيين وإداريين يجسدون في هذا الشهر الكريم أسمى معاني البذل والعطاء بمواصلة أداء واجباتهم على مدار الساعة واضعين خدمة المرضى وسلامتهم في مقدمة الأولويات بما يعكس صورة مشرفة للكفاءات الوطنية وروح الفريق الواحد.