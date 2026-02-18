وزير التعليم العالي يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

رفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الأربعاء أصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى الشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الوزير الجلال في بيان صحفي إن هذا الشهر الفضيل يحمل معاني سامية تزكي النفوس وتجدد العهد على الإخلاص وإتقان العمل واستشعار الأمانة في كل مسؤولية وترسيخ ثقافة العطاء والعمل بروح تتطلع إلى الأثر الطيب في بناء الإنسان مشيرا إلى أن رسالة التعليم أمانة عظيمة تتطلب مضاعفة الجهد وإحسان الأداء انطلاقا من القيم الرفيعة التي يجسدها هذا الشهر المبارك.

وخاطب الطلبة قائلا إن شهر رمضان فرصة لتجديد العزم وترتيب الأولويات وتحقيق التوازن بين العبادة والاجتهاد وأن التفوق الحقيقي يبدأ من صدق النية والمثابرة المستمرة داعيا إياهم إلى استثمار أوقاتهم والتحلي بروح الانضباط والاجتهاد ليكونوا نموذجا مشرفا في أخلاقهم وعلمهم.

ودعا الله تعالى أن يجعل هذا الشهر الفضيل شهر توفيق ونجاح وأن يبارك في جهود الطلبة ويكتب لهم السداد والتميز في مسيرتهم العلمية وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويعيده على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.