وزيرة الشؤون تتفقد إدارات الوزارة للاطلاع على سير العمل وتهنئة الموظفين بحلول شهر رمضان

وزيرة الشؤون تطلع على سير العمل في اقسام الوزارة بمناسبة شهر رمضان المبارك

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء بجولة ميدانية على مختلف إدارات الوزارة في مجمع الوزارات للاطلاع على سير العمل وتهنئة الموظفين بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعربت الحويلة في بيان صادر عن (الشؤون) عن خالص تهانيها للجميع بشهر الخير والبركة مشيدة بجهود العاملين وإخلاصهم في أداء مهامهم ومؤكدة أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق أهداف الوزارة.

ووفق البيان عبر الموظفون عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام القيادة بالتواصل المباشر مع العاملين وتعزيز الروابط الإنسانية داخل بيئة العمل.

رافق الحويلة في الجولة الميدانية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي وقيادات الوزارة.