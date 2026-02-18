وزارة الداخلية تعلن أوقات عمل إدارات “الجنسية” و”المرور” و”مراكز الخدمة” خلال شهر رمضان المبارك

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن أوقات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وإدارات وأقسام الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمراكز الخدمة وذلك في إطار حرصها على تسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن أوقات عمل (مراكز الهوية الوطنية) ستكون على فترتين يوميا إذ ستكون الفترة الصباحية من الساعة الـ10 صباحا إلى الـ30ر2 مساء فيما ستكون الفترة المسائية من الـ7 مساء إلى 30ر11 مساء.

وأضافت أن أوقات عمل إدارة تراخيص المرور وإدارة تحقيق مخالفات المرور وأقسام اختبار تعليم القيادة ستكون من الـ10 صباحا إلى الـ4 مساء فيما ستكون أوقات العمل لأقسام الفحص الفني من الـ10 صباحا إلى الـ3 مساء.

وأفادت بأن أوقات عمل الإدارة العامة لمراكز الخدمة ستكون على فترتين (الصباحية) من الـ10 صباحا إلى الـ30ر2 مساء فيما ستكون (المسائية) من الـ7 مساء إلى الـ30ر11 مساء.