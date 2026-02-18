عائلة “زين” تُدشّن موسم الخير بمُبادرة السلال الغذائية

نواف الغربللي يتوسط فريق زين التطوعي

أعلنت زين الكويت عن انطلاق حملتها الرمضانية السنوية زين الشهور، مُستهلةً أولى مبادراتها لهذا العام بتجهيز وتوزيع السلال الغذائية (الماچلة) التي تضم المواد التموينية الأساسية، وذلك دعماً للأسر المتعففة بالتعاون مع مجموعة من شركائها الاستراتيجيين من الجهات الرسمية والإنسانية في الدولة.

وتجسيداً لروح التطوع والعمل الجماعي التي تتميّز بها الحملة سنوياً، اجتمعت عائلة زين، وفي مُقدّمتهم الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، وبمشاركة مختلف الإدارات والقطاعات في مقر الشركة بالشويخ، لتعبئة السلال وتجهيزها وفرز محتوياتها تمهيداً لتوزيعها على الجهات المعنية وفق آليات معتمدة تضمن وصولها إلى مستحقيها.

عائلة زين دشّنت أولى أنشطة موسم الخير

وبعد الانتهاء من تجهيز السلال، تم تسليمها وتوزيعها عبر شركاء زين الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وبنك الطعام الكويتي، وجهات أخرى، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى شرائح متنوعة من المستفيدين في مختلف مناطق الكويت.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لغاية زين “اتصال دائم.. حياة أجمل”، إذ تواصل الشركة ترجمة حضورها في المجتمع إلى أثرٍ ملموس يُلامس احتياجات الناس ويُعزّز قيم التضامن خلال الشهر الفضيل.

تسليم السلال الغذائية لإدارة دور الرعاية الاجتماعية

ومن خلال تفعيل دور فريق زين التطوعي وتوسيع شبكة الشراكات مع الجهات الرسمية والإنسانية، تؤكد زين التزامها بصناعة فرق حقيقي ومستدام يقرّب المسافات ويرسّخ روابط العطاء بين أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل.

وتقوم زين من خلال حملة زين الشهور ترسيخ نهجها في الشراكة المجتمعية الفاعلة خلال الشهر الفضيل، عبر مبادرات متجددة تتوسع عاماً بعد عام بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الإنساني، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذرة في المجتمع الكويتي.