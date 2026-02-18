دوري أبطال أوروبا: ويفا يفتح تحقيقا في “سلوك تمييزي” استُهدف به فينيسيوس

المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد والمهاجم الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء إنه “سيحقق في مزاعم سلوك تمييزي” بعد أن اتّهم المهاجم البرازيلي لريال مدريد الاسباني فينيسيوس جونيور المهاجم الارجنتيني لبنفيكا البرتغالي جانلوكا بريستياني بتوجيه إساءات عنصرية إليه.

وتوقفت مباراة ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب النور في لشبونة، لأكثر من عشر دقائق بعدما تقدّم فينيسيوس بشكوى إلى الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه بشأن الإساءة المزعومة إثر احتكاك بينه وبين بريستيانّي.

وجاء ذلك بعد لحظات فقط من تسجيل فينيسيوس هدفا رائعا قبل أن ينال بطاقة صفراء لاحتفاله أمام جماهير أصحاب الأرض.

وبعد جدال مع بريستياني، ركض فينيسيوس نحو الحكم وأخبره أنّ اللاعب الأرجنتيني نعته بكلمة “مونو”، وتعني “قرد” بالإسبانية.

وينفي بريستياني، البالغ 20 عاما والذي غطّى فمه بقميصه بينما بدا وكأنه يقول شيئا لفينيسيوس، أن يكون وجّه أي إساءة عنصرية لنجم ريال مدريد.

وقال الظهير الانكليزي للنادي الملكي ترنت ألكسندر-أرنولد إن الحادثة “أفسدت الأمسية”.

وأضاف: “إنه أمر مقزّز. ما حدث الليلة عار على كرة القدم. لقد أفسد ليلة الفريق”.

من جهته، دعا هداف ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى معاقبة بريستياني بالإيقاف.

وقال قائد منتخب فرنسا للصحافيين: “لا يمكننا القبول بأن يكون هناك لاعب يشارك في أفضل مسابقة أوروبية ويتصرف بهذا الشكل”.

وأضاف “هذا اللاعب لا يستحق اللعب مجددا في دوري أبطال أوروبا”.

أما مدرب بنفيكا الحالي وريال مدريد السابق جوزيه مورينيو فقال إن بريستياني نفى توجيه أي إساءة عنصرية لفينيسيوس، وانتقد اللاعب البرازيلي “لإثارة” لاعبي وجماهير بنفيكا باحتفاله.