بنك برقان يعيّن بدر محمد علي بمنصب مدير عام – الخدمات المصرفية الشخصية

مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان بدر محمد علي

في إطار حرصه على تحقيق نمو مستدام، وتأهيل القيادات الوطنية المتميّزة، وترسيخ مكانته في السوق الكويتي، أعلن بنك برقان تعيين السيد/ بدر محمد علي بمنصب مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية.

وتعكس هذه الخطوة استراتيجية بنك برقان للارتقاء بقطاع الخدمات المصرفية الشخصية، وتمكين الكفاءات الوطنية من تقلّد المناصب القيادية، فضلاً عن ترسيخ استثماره طويل الأمد في القطاع المصرفي المحلي.

ويتمتّع السيد/ بدر محمد علي بخبرة مصرفية عريقة تمتدّ لما يقارب العقدين في القطاع المصرفي الكويتي، سجّل خلالها مسيرة حافلة بالإنجازات في الخدمات المصرفية الشخصية، وإدارة شبكات الفروع، والعمليات، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الحوكمة الرقابية. وقد تولّى طوال مسيرته المهنية الإشراف على عمليات الفروع على مستوى البلاد، وقيادة مبادرات نمو الودائع والمبيعات، وإدارة شبكات أجهزة السحب الآلي، فضلاً عن وضع استراتيجيات استقطاب العملاء والحفاظ عليهم. كما نجح في تنفيذ برامج رئيسية للتحول الرقمي وتطوير الأنظمة المصرفية الأساسية، مما ساهم في تعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

علاوة على ذلك، لعب السيد/ بدر دوراً محورياً في تعزيز أطر الحوكمة، والامتثال الرقابي، وإدارة المخاطر في بيئات مصرفية معقدة، مما ساهم في دعم المرونة المؤسسية وتحقيق النمو المسؤول. كما يحمل مؤهلات علمية من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، ما يجسد حرصه الدائم على مواصلة التطور وتحقيق التميز الاستراتيجي.

وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، صرّح السيد/ نقيب أمين مدير عام – الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، قائلاً: “تظلّ الخدمات المصرفية الشخصية ركيزة أساسية في استراتيجية نمو بنك برقان، وجزءاً أصيلاً من التزامنا بتقديم تجارب مصرفية متميزة تتمحور حول العميل في الكويت. إن تعيين السيد/ بدر يعكس تركيزنا المتواصل على تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز سياسة “تكويت” المناصب القيادية. وبفضل خبرته الواسعة في هذا القطاع، إلى جانب مهاراته العالية في التحول الرقمي والعمليات التشغيلية، سيلعب السيد/ بدر دوراً حيوياً في تطوير حلولنا المصرفية للأفراد ودعم الطموحات الاستراتيجية طويلة الأمد للبنك”.

ومن جانبه، قال السيد/ بدر محمد علي: “يشرّفني الانضمام إلى أسرة بنك برقان في هذه المرحلة المهمة من مسيرة نموه وتطوره. وأتطلع إلى العمل الوثيق مع فريق العمل للارتقاء بما نقدّمه من خدمات ومنتجات مصرفية للأفراد، وتعزيز علاقاتنا مع قاعدة عملائنا، ومواصلة بناء قيمة مضافة مستدامة تنعكس إيجاباً عليهم وعلى كوادرنا والسوق الكويتي بمختلف قطاعاته”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعيين يؤكد التزام بنك برقان المتواصل بتطوير الكوادر القيادية الوطنية، والمضي قدماً في استراتيجيته التي تضع العميل في صدارة اهتماماته، فضلاً عن تعزيز دوره كشريك فاعل في دعم القطاع المصرفي الكويتي ومسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت.