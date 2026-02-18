بوبيان نظم “هاكاثون صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي” لموظفيه

رئيس مجموعة البيانات في بنك بوبيان عبدالله النصف ومساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي

اختتم بنك بوبيان هاكاثون “اكتشاف صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي” والذي انعقد بالتعاون مع أكاديمية CODED، في تجربة نوعية تُعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، لتمكين موظفي البنك من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة في تطوير وصناعة المحتوى الإعلامي الرقمي وتعزيز أساليب التواصل الداخلي والخارجي، بما يتماشى مع توجهات البنك نحو ترسيخ ثقافة الابتكار من داخل المؤسسة.

ويأتي التعاون مع أكاديمية CODED باعتبارها أول أكاديمية متخصصة في تعليم البرمجة في منطقة الشرق الأوسط في إطار حرص بوبيان على الشراكة مع الجهات الرائدة في بناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي، بما يعكس التزامه بالاستثمار في المعرفة والتقنيات المستقبلية.

شهد الهاكاثون مشاركة 38 موظفاً من مختلف إدارات البنك، والتي شملت مجموعة تكنولوجيا المعلومات وإدارة جودة الخدمة وإدارة التسويق ومجموعة العمليات المصرفية ومجموعة إدارة المخاطر ومجموعة التدقيق الشرعي وإدارة الفروع المصرفية وإدارة خدمة العملاء، وذلك ضمن فرق متعددة التخصصات شاركت في تجربة تفاعلية أظهرت مستوى عالٍ من التعاون والجاهزية والقدرة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بشكلٍ عملي وفعّال.

وركزت أعمال الهاكاثون على مفهوم AI Content Creation، حيث استخدمت الفرق أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لتصميم وإنتاج محتوى إعلامي متكامل شمل فيديوهات قصيرة وتصميمات مرئية وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عكست قدرة المشاركين على تحويل الأفكار الإبداعية إلى مخرجات عملية قابلة للتطبيق في بيئة العمل.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة البيانات في بنك بوبيان عبدالله النصف ، إن نتائج الهاكاثون أكدت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة داعمة، بل أصبح من بين القدرات المؤسسية الأساسية التي تُسهم في تطوير أساليب العمل وتحسين جودة المخرجات وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأوضح أن هاكاثون بوبيان يأتي ضمن إستراتيجية “بوبيان” الرامية إلى تحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال تمكين موظفيه من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بشكلٍ عملي وربطها مباشرة بمسار العمل الإعلامي والأعمال ذات الصلة بالمحتوى داخل البنك.

وأضاف النصف أن تنوع خلفيات المشاركين أسهم في إثراء التجربة وتقديم حلول مبتكرة في بناء السردية المؤسسية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن بوبيان يحرص على اعتماد هذه التقنيات ضمن أطر واضحة تضمن الاستخدام المسؤول، وبما يتماشى مع سياسات ولوائح البنك وقيمه.

الرئيس التنفيذي لـ”بوبيان” عبدالله التويجري وعبدالله النصف وعبدالعزيز الرومي مع المشاركين في الهاكاثون

وأشار إلى أن “بوبيان” يخطو بخطى استباقية نحو الاستفادة من تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي وغيرها من أدوات التكنولوجيا الحديثة التي باتت اليوم ضرورة وليست رفاهية في مختلف مناحي الحياة والعمل، مشدداً على أهمية تمكين الموظفين من هذه الأدوات التي تمثل ركيزة أساسية في بناء مؤسسة مرنة وقادرة على التطور المستدام.

من جانبه، أكد مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، أن الهاكاثون عكس مستوى متقدماً من الإبداع، والعمل الجماعي، والقدرة على التعلم السريع لدى المشاركين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تترجم توجه البنك نحو الاستثمار في كفاءة الموارد البشرية قبل التقنية.

وأضاف “التحول الفعلي لا يبدأ بالتطبيقات، لكن بالاستثمار في فكر الكوادر البشرية وتطويرها باستمرار. من هنا أتى الاستثمار في كوادرنا وتدريبها على أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيق المفاهيم الحديثة في بيئة عملية تنافسية، كخطوة استباقية في مسيرة بوبيان نحو الريادة.”

وأوضح الرومي أن “بوبيان” يضع تطوير المهارات البرمجية والرقمية لكوادره البشرية على رأس أولوياته، حرصاً منه على إعداد كفاءات جاهزة لقيادة المرحلة القادمة داخل المؤسسة، وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحديثة والتعامل بثقة مع أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأضاف أن تصميم الهاكاثون، الذي شمل موظفين من مختلف الإدارات والتخصصات، أسهم في كسر الحواجز التقليدية بين الفرق التقنية وغير التقنية، وعزز من ثقافة التعاون والتجربة، فضلًا عن اكتشاف مواهب داخلية واعدة يمكن البناء عليها مستقبلاً لقيادة مبادرات الابتكار داخل البنك.

واختتم الرومي معرباً عن فخره بالتعاون مع أكاديمية CODED لتطوير أساسيات البرمجة ودعم الابتكار التكنولوجي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس طموح “بوبيان” في دعم الشباب الكويتي، والمساهمة في توفير أفضل المسارات التعليمية التي تمكّنهم من دخول مجالات البرمجة والتكنولوجيا، وتعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.

وأُقيمت فعّاليات الهاكاثون على مدار يومين، تضمن اليوم الأول ورشة تدريبية متخصصة في إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي جرى خلالها تزويد المشاركين بأدوات ونماذج عملية إلى جانب تشكيل فرق العمل واستعراض قواعد الهاكاثون، فيما شهد اليوم الثاني المنافسات والعروض النهائية، بينما اختُتم الهكاثون بالاختيارات من لجنة التحكيم وإعلان الفرق الفائزة.