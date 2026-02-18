بيت التّمويل الكويتي يحتفي بموظفيه المتميزين عن 2025

الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان متحدثا خلال الحفل

في إطار جهوده المستمرّة للاستثمار في الكفاءات الواعدة وتقدير إمكاناتها بهدف خلق بيئة عمل إيجابية، احتفى بيت التمويل الكويتي بأكثر من 200 موظفا متميزا تم تكريمهم ضمن برنامج “قدها” السنوي عن أدائهم خلال العام 2025 في حفل أقيم بفندق الفورسيزنز بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان، وعدد من قيادات البنك والموظفين والمكرمين وأسرهم.

ثقافة التميز

وفي كلمته خلال الحفل، هنأ الشملان المكرمين، معربا عن سعادته بنجاح واستمرار برنامج “قدها” منذ أكثر من ثلاث سنوات، موضحا أن هذا البرنامج أصبح منصة فاعلة لترسيخ ثقافة التميز وتحفيز الكوادر البشرية على تقديم الأفضل.

طابع خاص

وأضاف الشملان: “يتميز حفل تكريم “قدها” اليوم بطابع خاص، حيث يأتي بعد أيام قليلة من إعلان بيت التمويل الكويتي تحقيق نتائج مالية سنوية قياسية وتاريخي، ليمضي البنك من نجاح لآخر في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية وتعزيز مكانته الرائدة. “

وقال: سجل بيت التمويل الكويتي صافي أرباح لعام 2025 بلغت 632.1 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 5% مقارنة بالعام 2024، وهي أرباح قياسية وتاريخية ، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.

وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل الى 1.3 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 11.5%. وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل الى 1.2 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 10.7%.”

وتابع الشملان: “إن هذه الإنجازات هي ثمرة جهودكم الاستثنائية التي كان لها الأثر الايجابي فيما يشهده بيت التمويل الكويتي من نجاح، وهي خطوات في رحلتنا الممتدة نحو تحقيق هدفنا الإستراتيجي في دخول قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال العقد المقبل.”

تقدير مستحق

وأكد الشملان أن هذا التكريم هو تقدير مستحق لجهود موظفي بيت التمويل الكويتي المتميزة، مبينا أنهم الثروة الحقيقية، والركيزة الأساسية في المحافظة على ريادة البنك، وتلبية طموحات مساهميه وعملائه الذين هم على رأس الأولويات.

في ختام كلمته، دعا الشملان الموظفين لمواصلة العطاء للحفاظ على ريادة البنك محليا وإقليميا وعالميا، وتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

عن “قدها”

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “قدها” منذ إطلاقه في عام 2022، يعد المظلة الرسمية لمبادرات التقدير للموظفين المتميزين في بيت التمويل الكويتي، فضلاً عن أنه حائز على الجائزة الذهبية من مجموعة “براندون هول” العالمية كأفضل برنامج لتقدير الموظفين.

ويتميز هذا البرنامج بأنه الأول من نوعه في القطاع المصرفي الكويتي، والذي يستند إلى معايير عالمية لاختيار الموظفين المتميزين بناء على أسس ومعايير دقيقة في عمليّة التقييم والاختيارعبر دراسة الجوانب المهنيّة والفنيّة لجميع الموظّفين، ومن خلال متابعات وتقييمات دورية.

وإلى جانب تقدير الكوادر البشريّة ، يهدف برنامج “قدها” إلى خلق بيئة تنافسيّة بهدف التّطوير والارتقاء بمستوى خدمة العملاء وتعزيز تجربتهم وتحقيق تطلّعاتهم في البنك الرّائد بالصّيرفة الإسلاميّة على مستوى العالم.