بنك الخليج يوزع الماجلة الرمضانية على الأسر المتعففة

صورة جماعية لفريق سواعد الخليج وبنك الطعام

في إطار الفعاليات والمبادرات النوعية التي ينظمها خلال شهر رمضان الفضيل، وضمن حملة “عوايدنا دوم تجمعنا”، قام بنك الخليج بتوزيع “ماجلة رمضان” على المحتاجين والأسر المتعففة، بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة.

وكعادته السنوية، يحرص بنك الخليج على تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، التي تعكس دوره الرائد في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، وفي مقدمتها توزيع الماجلة الرمضانية، بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، وذلك لدعم المحتاجين والأسر المتعففة الذين يواجهون ظروفاً صعبة.

ويهدف بنك الخليج من خلال توزيع الماجلة على الأسر المتعففة إلى تخفيف بعض الأعباء عن كاهل تلك الأسر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تحتوي على أصناف مختلفة من المواد الغذائية التي تكفيهم لعدة أيام.

سواعد الخليج يوزعون الماجلة علي الأسر المتعففة

وتعد الماجلة إحدى الفعاليات الخيرية التي ينظمها بنك الخليج خلال شهر رمضان الكريم، ما يعكس انخراط البنك داخل المجتمع على مدى ستين عاماً، كان خلالها جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي.

يذكر أن حملة بنك الخليج “عوايدنا دوم تجمعنا” تتضمن توزيع الماجلة الرمضانية على مدى أربعة أيام، بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام، إلى جانب مشاركته في فعالية “أرض المرح”، التي تم خلالها توزيع المستلزمات المنزلية وكسوة العيد للأسر، بالإضافة إلى الماجلة الرمضانية. كما قام البنك بإهداء الماجلة لرواد لولو هايبر ماركت وجمعية الزهراء.

وتعكس تلك الفعاليات التزام بنك الخليج القوي ببرامج الاستدامة المجتمعية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، تطبيقاً لاستراتيجيته البنك الخمسية، وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.