رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أهمية إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

اكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية الكافية لسكان قطاع غزة مجددا دعمه للجهود الامريكية لاحلال السلام في المنطقة.

وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان ذلك جاء خلال محادثات هاتفية اجراها ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية حيث بحث الجانبان قضايا غزة وايران واوكرانيا.

واوضح البيان ان ستارمر وترامب شددا على التزامهما المشترك بتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وناقشا في هذا الإطار المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأشار إلى اتفاق الطرفين على وجوب عدم حيازة طهران لإمكانيات تطوير سلاح نووي مع ضرورة العمل بشكل وثيق بين الحلفاء والشركاء لتحسين الأمن الإقليمي.

وحول القضية الاوكرانية قال البيان ان ستارمر وترامب بحثا التطورات الميدانية والهجمات الروسية الأخيرة فضلا عن الجهود المستمرة لتحقيق سلام دائم وعادل لأوكرانيا.