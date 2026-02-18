محافظ مبارك الكبير يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك

محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح

رفع محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وإلى الشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ودعا الشيخ صباح بدر الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سمو أمير البلاد وهو ينعم بموفور الصحة وتمام العافية وعلى دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.