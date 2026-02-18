مستشفى الكويت يوقع اتفاقية تعاون مع شركة العثمان وطبيعات للأزياء لتعزيز الوعي الصحي ونمط الحياة المتوازن لدى المرأة

من التوقيع

في إطار التزامه المتواصل بدعم مفاهيم الصحة والعافية في المجتمع، أعلن مستشفى الكويت عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة العثمان وطبيعات للأزياء، العلامة الرائدة في عالم الأزياء، لإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة نمط الحياة المتوازن لدى المرأة العصرية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا” من رؤية مشتركة بين الطرفين تقوم على تمكين المرأة وتعزيز جودة حياتها، عبر مبادرات مبتكرة تجمع بين الصحة، والثقة بالنفس، والأناقة، بما يعكس مفهوما” متكاملا” للحياة الصحية المعاصرة.ِ

وفي هذا السياق، صرّح د. نواف السبيعي، المدير الطبي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في مستشفى الكويت : “نؤمن بأهمية توسيع نطاق التوعية الصحية خارج الإطار الطبي التقليدي، والوصول إلى المرأة بأسلوب عصري يتماشى مع اهتماماتها واحتياجاتها اليومية. ومن خلال اتفاقية التعاون مع العثمان وطبيعات للأزياء، نسعى إلى تقديم رسائل صحية مؤثرة تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة .”

ومن جانبه، أكد الأستاذ رشاد طبيعات، الرئيس التنفيذي لشركة العثمان وطبيعات للأزياء : “تمثل اتفاقية التعاون هذه امتدادا” لرؤيتنا في دعم المرأة وتمكينها، ليس فقط من خلال الأزياء، بل عبر مبادرات تعزز صحتها وجودة حياتها. نحن نؤمن بأن الأناقة والصحة مفهومان متكاملان، وأن دورنا يتجاوز الموضة ليشمل الإسهام الإيجابي في المجتمع .”

ومن المقرر أن تشمل اتفاقية التعاون تنفيذ حملات توعوية مشتركة، وتنظيم فعاليات تثقيفية وورش عمل متخصصة، إضافة إلى إنتاج محتوى صحي توعوي عبر المنصات الرقمية، بما يعزز ربط مفاهيم العناية بالصحة بأسلوب الحياة العصري، ويصل إلى شريحة واسعة من النساء في دولة الكويت.

ويؤكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في تعزيز التكامل بين القطاع الصحي والقطاع الخاص، بما يحقق قيمة مضافة ومستدامة للمجتمع، ويسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية والاهتمام بالصحة كجزء أساسي من نمط الحياة اليوم .