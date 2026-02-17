رئيس المجلس الأعلى للقضاء يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك

رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي

رفع رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي أسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية وأصدقها إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وهنأ المستشار بورسلي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة أعضاء السلطة القضائية والعاملين القيادة السياسية بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يمن على الوطن الحبيب بالمزيد من الرخاء والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.