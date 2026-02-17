وزير التربية يهنئ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

رفع وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي اليوم الثلاثاء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الوزير الطبطبائي في بيان صحفي أن شهر رمضان يمثل محطة إيمانية عظيمة تتجدد فيها معاني العطاء والتكاتف والعمل بروح المسؤولية مشيرا إلى أن هذه المناسبة تشكل دافعا لتعزيز قيم الإخلاص والانتماء في مختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها القطاع التعليمي الذي يضطلع برسالة وطنية سامية.

كما وجه تهنئته إلى جميع منتسبي وزارة التربية من قيادات تربوية وإدارية ومعلمين ومعلمات وموظفين في مختلف المواقع مثمنا جهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء ومؤكدا أن ما تحقق من استقرار وانتظام في الميدان التربوي جاء ثمرة تعاون الجميع وتفانيهم.

وأشار الطبطبائي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد واستثمار الأجواء الإيمانية للشهر الفضيل في تعزيز قيم الانضباط والالتزام بما ينعكس إيجابا على تحصيل أبنائنا المتعلمين ويسهم في تحقيق مستهدفات تطوير المنظومة التعليمية وفق رؤية الدولة وتوجيهات قيادتها الحكيمة.

ودعا الله العلي القدير أن يجعل شهر رمضان شهر خير وبركة على الكويت قيادة وشعبا وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن “يوفق الجميع لما فيه خدمة أبنائنا المتعلمين ورفعة وطننا الغالي وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات”.